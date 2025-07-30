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На Камчатке произошло сильнейшее за 70 лет землетрясение: из-за цунами затопило города

Анна Ярославская
30 июля 2025, 08:19
290
Это было самое сильное землетрясение с 1952 года. Повторные толчки могут ощущаться еще в течение месяца.
Землетрясение на Камчатке
Землетрясение на Камчатке произошло 30 июля 2025 / Коллаж: Главред, фото: t.me/mash

Кратко:

  • На Камчатке произошло сильное землетрясение
  • Из-за цунами затопило города
  • Объявлена угроза для США и Японии

Утром 30 июля на Камчатском полуострове произошло землетрясение магнитудой свыше 8 баллов. Это самое мощное землетрясение с 1952 года. После землетрясения в Елизовском районе зафиксировали волну цунами высотой 3–4 метра. Некоторые населенные пункты затоплены. Люди эвакуируются из пострадавшего региона.

По данным геофизической службы РАН, максимальная магнитуда землетрясения на Камчтаке составила 8,7 баллов по шкале Рихтера, передает российский Telegram-канал Mash.

видео дня

Первые подземные толчки начались в городе Северо-Курильск в 11:30 по местному времени. Через некоторое время у берегов Камчатки произошли повторные подземные толчки магнитудой до 5,8.

По данным росСМИ, примерно с 3:30 до 4:40 у берегов Камчатки произошло восемь землетрясений магнитудой более 5.

По словам очевидцев, в домах задрожала мебель, в магазинах с полок магазинов упал товар, сработали сигнализации у автомобилей.

Также сообщается, что были задержаны шесть рейсов, а в аэропорту женщине на голову упала потолочная плита.

Смотрите видео - Землетрясение на Камчатке сегодня:

Скриншот

По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, в Северо-Курильске из-за подземных толчков были повреждены несколько зданий: образовались трещины, были повреждены печных труб и вентиляционных шахт. Глава региона Валерий Лимаренко объявил об эвакуации жителей.

Почти 300 человек эвакуировали из порта в Северо-Курильске после землетрясения.

Местные власти заявили об угрозе цунами. Четырёхметровая волна была зафиксирована в Елизовском районе Камчатки.

Позже первые волны цунами дошли до берегов Северо-Курильска. Часть города затопило. Как сообщили очевидцы, там вода смыла завод по переработке рыбы. Были слышны звуки сирены.

В Петропавловске-Камчатском люди массово покидают город.

Смотрите видео - Часть Камчатки затопило после цунами:

Скриншот

В филиале Геофизической службы РАН заявили, что сильные афтершоки с магнитудой до 7,5 после землетрясения на Камчатке будут продолжаться не менее месяца.

  • Землетрясение на Камчатке 30 июля 2025
    Землетрясение на Камчатке 30 июля 2025 Фото: t.me/mash
  • Землетрясение на Камчатке 30 июля 2025
    Землетрясение на Камчатке 30 июля 2025 Фото: t.me/mash
  • Землетрясение на Камчатке 30 июля 2025
    Землетрясение на Камчатке 30 июля 2025 Фото: t.me/mash
  • Землетрясение на Камчатке 30 июля 2025
    Землетрясение на Камчатке 30 июля 2025 Фото: t.me/mash
  • Землетрясение на Камчатке 30 июля 2025
    Землетрясение на Камчатке 30 июля 2025 Фото: t.me/mash
  • Землетрясение на Камчатке 30 июля 2025
    Землетрясение на Камчатке 30 июля 2025 Фото: t.me/mash

Угроза для США и Японии

Соединенные Штаты и Япония также объявили предупреждение о цунами после мощного землетрясения на Камчатке.

По данным Геологической службы США, цунами может нанести ущерб побережьям всех островов штата Гавайи, пишет Bloomberg. Жителей призвали принять срочные меры для защиты жизни и имущества.

Угроза цунами также объявлена для всего западного побережья США и Канады, а также Алеутских островов, острова Гуам, Филиппин и некоторых островов Тихого океана, в частности Яп и Маршалловых островов. Есть риск для Калифорнии, Орегона, Вашингтона, Британской Колумбии и Аляски.

Японская государственная телерадиокомпания NHK также предупредила о риске цунами и призвала людей покинуть побережье.

Телерадиокомпания показала автомобили, уезжающие из прибрежных районов Мацусима в префектуре Мияги на севере Японии.

По данным Национальной метеорологической службы, в некоторых районах Японии высота волн может достичь 3 метров.

Для сравнения, во время катастрофического цунами 2011 года, высота волн достигала почти 40 метров.

Как писал Главред, 13 июля на территории Черновицкой области было зафиксировано землетрясение с магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера. Подземный толчок произошел вблизи поселка Конятин в Вижницком районе. Сила колебаний достигала 2,6 балла, а глубина, на которой произошло землетрясение, составила 3 километра.

11 мая в Одессе и области было ощутимое землетрясение. Его магнитуда была 4,6 баллов. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в сейсмической зоне Вранча в Румынии.

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