Идеально сохранится до весны: где правильно хранить картошку в квартире

Где правильно хранить овощи в квартире - что делать, чтобы картофель не гнил.

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Почему нельзя хранить картофель в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Оптимальная температура для хранения — от +2°С до +10°С

Лучше всего выбирать самые прохладные места в доме

Для хранения подойдут различные варианты тары

Чтобы сохранить картофель на зиму, необходимо обеспечить подходящие условия хранения. При нарушении этих условий клубни быстро портятся.

Оптимальная температура для хранения — от +2°С до +10°С. При более высоких показателях картофель начинает прорастать, говорится в материале Главреда.

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Лучше всего выбирать самые прохладные места в доме. Также важно учитывать влажность воздуха — она должна быть на уровне около 80%.

Хранение на свету неблагоприятно сказывается на вкусе картофеля. Более того, солнечный свет запускает выработку соланина — токсичного вещества. Из-за этого кожура приобретает зелёный оттенок, а сами клубни становятся опасными для употребления.

Лучшие решения для хранения картошки

Наилучшее решение — хранить картофель в кладовке: там он не занимает полезное пространство в жилых комнатах, не прорастает и не портится.

В условиях квартиры держать картошку нужно вдали от источников тепла, не прижимая к стенам, на которых может образовываться конденсат. Также не стоит размещать её рядом с другими овощами.

Что можно сажать на следующий год после картофеля инфографика / Главред

Если есть застеклённый и защищённый от мороза балкон — это хорошее место для хранения. Там можно сделать отдельный отсек для картошки.

Используйте ящик с плотно закрывающейся крышкой, чтобы защитить клубни от света — иначе они позеленеют и станут непригодными в пищу. Если балкон не утеплён, обложите ёмкость пенопластом или старыми одеялами для теплоизоляции.

Для хранения подойдут различные варианты тары:

деревянные и пластиковые ящики с отверстиями для вентиляции;

плетёные корзины;

сетки;

тканевые мешки или контейнеры.

Хорошим решением станет размещение картошки в плетёной корзине с крышкой. На дно можно постелить газету, а саму корзину поставить в прохладное, затенённое место — например, в кладовку, нишу под лестницей, сухой подвал или гараж. В таких условиях клубни могут храниться от двух до трёх месяцев.

Какие культуры не стоит сажать рядом с картофелем

Правильный подбор соседствующих растений — важный аспект при выращивании картофеля. Некоторые овощи и ягоды могут негативно повлиять на его рост, способствовать появлению вредителей или передавать инфекции.

Например, картофель не рекомендуется размещать рядом с малиной, поскольку оба растения подвержены схожим грибковым заболеваниям. Такое соседство увеличивает риск заражения и способствует быстрому распространению болезней, что может навредить не только этим культурам, но и другим посадкам поблизости.

Смотрите видео - как сохранить картофель:

При температуре выше +5 °C картофель начинает активно прорастать. Даже зимой, если клубни хранятся в тёплом месте, они дают ростки, которые вы затем вынуждены обламывать. Об этом идет речь в материале на YouTube-канале Зелена планета.

Однако при этом утрачивается часть питательных веществ, и запасы становятся менее ценными. Чтобы этого не произошло, крайне важно не допускать повышения температуры хранения.

Ранее сообщалось о том, что нельзя хранить рядом с картошкой. Оказывается, картофель нельзя хранить вместе с некоторыми овощами, поскольку это существенно сокращает срок его свежести и делает его подверженным гниению.

Напомним, ранее Главред писал о стопроцентном способе спасти запас картошки. Можно ли готовить из вялой картошки - когда нельзя есть старую картошку.

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Об источнике: Youtube-канал Зеленая планета У Youtube-канала Зеленая планета более 1,5 млн подписчиков и более 1,2 видео. Канал посвящен секретам садоводства и огородничества. "Главная цель нашего канала - помочь в выращивании достойных урожаев", - отмечает автор. Также под своими видео он поддерживает сборы для ВСУ.

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