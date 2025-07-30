Идеально сохранится до весны: где правильно хранить картошку в квартире

Вы узнаете:
- Оптимальная температура для хранения — от +2°С до +10°С
- Лучше всего выбирать самые прохладные места в доме
- Для хранения подойдут различные варианты тары
Чтобы сохранить картофель на зиму, необходимо обеспечить подходящие условия хранения. При нарушении этих условий клубни быстро портятся.
Оптимальная температура для хранения — от +2°С до +10°С. При более высоких показателях картофель начинает прорастать, говорится в материале Главреда.
Лучше всего выбирать самые прохладные места в доме. Также важно учитывать влажность воздуха — она должна быть на уровне около 80%.
Хранение на свету неблагоприятно сказывается на вкусе картофеля. Более того, солнечный свет запускает выработку соланина — токсичного вещества. Из-за этого кожура приобретает зелёный оттенок, а сами клубни становятся опасными для употребления.
Лучшие решения для хранения картошки
Наилучшее решение — хранить картофель в кладовке: там он не занимает полезное пространство в жилых комнатах, не прорастает и не портится.
В условиях квартиры держать картошку нужно вдали от источников тепла, не прижимая к стенам, на которых может образовываться конденсат. Также не стоит размещать её рядом с другими овощами.
Если есть застеклённый и защищённый от мороза балкон — это хорошее место для хранения. Там можно сделать отдельный отсек для картошки.
Используйте ящик с плотно закрывающейся крышкой, чтобы защитить клубни от света — иначе они позеленеют и станут непригодными в пищу. Если балкон не утеплён, обложите ёмкость пенопластом или старыми одеялами для теплоизоляции.
Для хранения подойдут различные варианты тары:
- деревянные и пластиковые ящики с отверстиями для вентиляции;
- плетёные корзины;
- сетки;
- тканевые мешки или контейнеры.
Хорошим решением станет размещение картошки в плетёной корзине с крышкой. На дно можно постелить газету, а саму корзину поставить в прохладное, затенённое место — например, в кладовку, нишу под лестницей, сухой подвал или гараж. В таких условиях клубни могут храниться от двух до трёх месяцев.
Какие культуры не стоит сажать рядом с картофелем
Правильный подбор соседствующих растений — важный аспект при выращивании картофеля. Некоторые овощи и ягоды могут негативно повлиять на его рост, способствовать появлению вредителей или передавать инфекции.
Например, картофель не рекомендуется размещать рядом с малиной, поскольку оба растения подвержены схожим грибковым заболеваниям. Такое соседство увеличивает риск заражения и способствует быстрому распространению болезней, что может навредить не только этим культурам, но и другим посадкам поблизости.
Смотрите видео - как сохранить картофель:
При температуре выше +5 °C картофель начинает активно прорастать. Даже зимой, если клубни хранятся в тёплом месте, они дают ростки, которые вы затем вынуждены обламывать. Об этом идет речь в материале на YouTube-канале Зелена планета.
Однако при этом утрачивается часть питательных веществ, и запасы становятся менее ценными. Чтобы этого не произошло, крайне важно не допускать повышения температуры хранения.
Ранее сообщалось о том, что нельзя хранить рядом с картошкой. Оказывается, картофель нельзя хранить вместе с некоторыми овощами, поскольку это существенно сокращает срок его свежести и делает его подверженным гниению.
Напомним, ранее Главред писал о стопроцентном способе спасти запас картошки. Можно ли готовить из вялой картошки - когда нельзя есть старую картошку.
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Об источнике: Youtube-канал Зеленая планета
У Youtube-канала Зеленая планета более 1,5 млн подписчиков и более 1,2 видео.
Канал посвящен секретам садоводства и огородничества.
"Главная цель нашего канала - помочь в выращивании достойных урожаев", - отмечает автор.
Также под своими видео он поддерживает сборы для ВСУ.
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