Некоторые виды сигарет в Украине исчезнут с прилавков: какой запрет введет Рада

Предлагается внести изменения в действующие нормативно-правовые акты, в частности в законы о регулировании табачной продукции.

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Верховная Рада борется с электронными сигаретами/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Украина готовится полностью запретить электронные сигареты

Цель - защита общественного здоровья и уменьшение никотиновой зависимости

В Верховной Раде появился новый законодательный проект, который предусматривает полный запрет на производство, импорт и реализацию электронных сигарет на территории Украины. Законопроект №13548 имеет целью усилить защиту здоровья населения, особенно подростков, которые все чаще начинают употреблять эти изделия.

Согласно пояснениям к законопроекту, главной целью является снижение уровня никотиновой зависимости среди украинцев. В частности, авторы документа обращают внимание на растущую популярность электронных сигарет среди молодежи. Министерство здравоохранения сообщает, что в 2023 году почти 20% подростков в возрасте 13-15 лет регулярно пользовались вейпами, тогда как в 2017 году таких было немного меньше - около 18,4%.

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Почему растут цены на табачные изделия / Главред - инфографика

В документе отмечается, что вейпы содержат опасные вещества, которые могут приводить к серьезным заболеваниям дыхательной системы.

Также указано, что в Украине существуют серьезные трудности с соблюдением запрета на продажу вейпов несовершеннолетним. Около половины подростков не имеют проблем с приобретением электронных сигарет, несмотря на действующие ограничения. При этом почти 47% юных курильщиков хотели бы отказаться от вейпинга, однако эффективность таких попыток остается невысокой.

Законопроект предлагает внести изменения в действующие нормативно-правовые акты, в частности в законы о регулировании табачной продукции. Предполагается полное изъятие электронных сигарет из правового оборота, прекращение любой господдержки отрасли и установление ответственности за нарушение новых норм.

Стоит добавить, что подобные запреты уже действуют в таких странах как Индия, Таиланд, Сингапур и Бразилия. А США и Австралия ввели строгие регуляции из-за резкого роста популярности вейпов среди молодежи. В Украине же предыдущие запреты, в частности на продажу подросткам, не имели должного контроля и эффективности.

Цены на сигареты в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в конце марта 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, повышающий акцизы на табачные изделия. Как результат, цены на табачную продукцию в Украине продолжают расти.

Госстат в апреле объяснял, почему цена уже "перевалила" за 120 гривен. В целом украинцы тратят на сигареты 3,9% от всех своих потребительских расходов.

Politico также объясняло, что повлияет на стоимость табачных изделий. Все идет к тому, что налог на сигареты вырастет с 90 евро за 1000 штук до 215 евро.

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Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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