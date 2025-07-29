Пресняков срочно сбежал из России: поймали в туалете

Владимира Преснякова "поймали" в туалете стамбульского аэропорта.

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Наталья Подольская и Владимир Пресняков направляются в Испанию/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Подольская

Кратко:

Куда направился Пресняков

Где его поймали

Российский певец Владимир Пресняков, который поддерживает вторжение страны-агрессора России в Украину, сбежал со своей террористической родины - России.

Как пишут российские пропагандисты, Пресняков перенес травму, где травмировал руку и ногу. Однако он быстро оправился от травмы и сбежал в Турцию. Благодаря бдительности российских сограждан, певца заметили в туалете Стамбульского аэропорта.

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Пресняковы отправились в Испанию / фото: instagram.com, Владимир Пресняков

Как сообщили попутчики беглого певца, его удалось "поймать" в туалете. Впрочем, певец не испугался, а сделав свои дела, предложил сделать памятное фото с земляками.

Путинист Пресняков с сыновьями / фото: скрин instagram.com/presnyakovvladimir/

Пропагандисты также предполагают, что Пресняков держал путь через Турцию в Испанию, чтобы встретится на свободной территории со своим сыном от первого брака.

Владимир Пресняков - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что накануне Владимир Пресняков признался в нежных чувствах к другой женщине. В собственных соцсетях он выложил фото с женщиной и написал к ней теплое обращение.

Ранее Владимир Пресняков также заявлял, что ему надоели новости о проблемах в браке его сына, поскольку у них все хорошо. Также он раскрыл детали относительно их места пребывания.

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О персоне: Владимир Пресняков? Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.

В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".

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