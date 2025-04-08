'Танцевал, пел и любил бегать': в Кривом Роге прощаются с 3-летним Тимофеем

Трехлетний Тимофей обожал рисовать и больше всего мечтал о возвращении его отца с фронта.

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Удар РФ по детской площадке - в Кривом Роге прощаются с 3-летним Тимофеем / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Свои

8 апреля в Кривом Роге прощаются с трехлетним Тимофеем, который погиб 4 апреля в результате российского ракетного удара по детской площадке. Об этом сообщает Радио Свобода.

В тот день мальчик гулял с бабушкой. Когда началась воздушная тревога, они возвращались домой. Взрыв произошел, когда они уже были у подъезда. Тимофея пытались спасти, но он умер. Бабушка получила ранения, ее госпитализировали, сейчас ее состояние стабильное.

Смотрите видео прощания с Тимофеем:

видео дня

Трехлетний Тимофей из Кривого Рога, которого убила ракета российской армии, мечтал, чтобы папа вернулся живым с фронта. Он обожал рисовать и так быстро бегал, что прадед едва успевал за ним. Об этом сообщает издание ТСН.ua, которое связалось с семьей мальчика.

Прадед Тимофея Василий Григорьевич, едва сдерживая слезы, рассказал, что в момент удара мальчик с бабушкой уже подходили к двери подъезда, но не успели зайти - взрыв забрал у него правнука.

"Он мечтал, чтобы его отец был жив. Его папа воюет. Внук и танцевал, и пел, особенно любил бегать. Такой шустрый, хоть и полноватый. Был. Так бегал, что я его не догонял", - говорит Василий Григорьевич.

Прадед погибшего Тимофея рассказал, что в момент взрыва бабушка с мальчиком уже подходили к двери подъезда - оставалось только открыть и зайти.

"Если бы успели, он был бы жив", - говорит прадед мальчика сквозь слезы, отмечая, что не хватило буквально нескольких секунд.

Также, по его словам, семья Тимофея проживала за границей в течение трех лет, а домой вернулась примерно полгода назад.

Удар по Кривому Рогу 4 апреля - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на российскую ракетную атаку на Кривой Рог и сегодняшний обстрел Украины.

В Кривом Роге в понедельник, 7 апреля, состоялось прощание с детьми, которые погибли во время ракетного удара по городу 4 апреля. Тогда баллистическая ракета с кассетными боеприпасами, которую запустили российские оккупанты, попала возле детской площадки рядом с жилыми многоэтажками. В результате удара погибли 19 человек, из которых 9 - дети.

Россия якобы наносит удары только по военным объектам, и так было во время обстрела Кривого Рога. Никаких ударов по социальным объектам страна-агрессор якобы не наносит. Такое циничное заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков.

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