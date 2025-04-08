Цены обвалятся: эксперт сказал, когда в Украине подешевеют базовые продукты

Популярные овощи подешевеют в августе-сентябре.

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Овощи в Украине подешевеют в конце лета / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Когда в Украине подешевеют овощи

Почему растут цены на продукты в Украине

В Украине могут подешеветь некоторые овощи из-за появления ранней продукции на рынке. Об этом в комментарии Главреду рассказал заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Эксперт отметил, что стоит ожидать влияния сезонного фактора. Однако, он напомнил, что цены на овощи в зимнем сезоне 2024-2025 годов продемонстрировали один из самых существенных ростов, в частности подорожали как овощи для борща, так и огурцы и помидоры.

"Соответственно, перед украинскими семьями сегодня встает вопрос - кто может себе позволить овощи. Поэтому есть ожидания, что от предложения ранних овощей, которые будут поступать от тепличных хозяйств, а позже и ранние овощи, которые будут выращиваться в открытом грунте, цена снизится", - объяснил Марчук.

Смотрите видео, в котором эксперт Денис Марчук рассказал, какие базовые продукты подорожают в ближайшие месяцы:

По его словам, пик снижения цен на овощи наступит в августе-сентябре, когда будет еще больше предложения, выращенных в открытом грунте.

При этом он добавил, что цены на другие виды продуктов во многом зависят от фактора соотношения гривны к доллару, инфляции, цены на зерновые, поэтому на ближайшие полгода спрогнозировать их очень трудно.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, по прогнозу заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, цены на яйца до Пасхальных праздников будут держаться достаточно высокими. А дальше за счет и теплых дней, и предложения от домашних хозяйств мы увидим снижение цены на яйца на 20%, а иногда и 30%, если отталкиваться от цены, которая есть по состоянию на сегодня.

Между тем говорить о снижении цены на свинину или говядину в ближайшее время не приходится. Наоборот, в пик праздников - пасхальных и майских - цены на эти виды мяса еще вырастут примерно на 10%, считает Марчук.

А вот цены на популярные овощи снизились. Основной причиной стало сочетание слабого спроса и сезонного предложения.

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Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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