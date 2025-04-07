Всего 50 гривен в месяц: в Киевстаре рассказали о новом тарифном плане

Клиенты мобильного оператора могут подключить услугу уже с 1 апреля.

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Новый тарифный план от Киевстар / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

В Киевстаре появился новый тарифный план

За услугу нужно платить всего 50 грн ежемесячно

Его можно подключить с 1 апреля до 1 июня

Популярный мобильный оператор ввел новый тарифный план для абонентов. Так, клиенты Киевстара с 1 апреля до 1 июня 2025 года могут подключить предложение "Нагода" и пользоваться трафиком на скорости до 100 Мбит/с. Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

Отмечается, что за услугу нужно платить всего 50 грн ежемесячно в течение первых шести месяцев обслуживания. Далее стоимость будет составлять 100 грн/мес.

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"Дополнительно вы можете получить 3 месяца ознакомительного доступа к гигабитной скорости, то есть до 1 Гбит/с. Предложение действует для новых пользователей Домашнего Интернета во всех городах, где есть соответствующее покрытие", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что тарифный план доступен абонентам, которые за последние 6 месяцев не имели активного лицевого счета Домашнего Интернета по своему адресу.

Тарифы мобильных операторов - что известно

Напомним, как сообщал Главред, с 8 апреля оператор мобильной связи Киевстар обновляет условия дневного пакета и перечень стран, на которые будут действовать тарифные минуты для звонков за границу в некоторых тарифах подписки.

С 1 апреля оператор связи Vodafone будет предлагать бизнес-клиентам обновленную линейку тарифов Business. Пользователи будут получать больший объем услуг, но вынуждены будут больше платить за тарифные планы.

Компания lifecell также внедряет постепенные изменения в условиях своих тарифных планов. Так, стоимость тарифов вырастет в среднем на 34%.

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Что известно о Киевстар? ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине. 12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей Kyivstar исчезла мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".

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