Цены тарифов lifecell в феврале значительно вырастут: кого не коснутся изменения

Компания вынуждена пересмотреть условия некоторых предложений для абонентов.

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lifecell меняет тарифы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, hvylya.net

Главные ответы на вопросы:

Как изменятся условия тарифов lifecell

Кто из абонентов lifecell почувствует изменения с 5 февраля 2025 года

Какие тарифы lifecell исчезнут до 20 марта 2025 года

Уже с 5 февраля по 20 марта 2025 года компания lifecell внедряет постепенные изменения в условиях своих тарифных планов. Так, lifecell в феврале-марте повысит стоимость тарифов в среднем на 34%. Такой информацией поделилась пресс-служба оператора в комментарии для dev.ua.

Какие тарифные планы и пакеты услуг lifecell изменятся с 5 февраля 2025 года?

В частности, с 5 февраля 2025 года будут изменены цена и/или наполнение 4-недельных пакетов услуг для таких тарифных планов:

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"Смарт Лайф",

"Просто Лайф",

"Свободный Лайф",

"Мощный",

"Звонкий БЕЗМЕЖ",

"Свободный Лайф. Регион",

"Платинум Лайф",

"Жара Лайт 2022".

Также, с указанной даты подключение новых абонентов к этим тарифам станет невозможным. До 5 февраля действующие абоненты могут бесплатно перейти на другой доступный тарифный план после получения SMS с соответствующей информацией.

Какие тарифные планы и пакеты услуг lifecell закрывают?

В период с 17 февраля по 20 марта ряд тарифов будет закрыт. К ним относятся:

"Школьный Лайф",

"Льготный",

"Жара Лайт",

"Лайфхак",

"Platinum",

"Premium" и другие.

Полный перечень тарифов можно найти на официальном сайте lifecell.

Кроме этого, с 19 февраля 2025 года изменятся условия и стоимость услуг в тарифных планах "Гаджет", которые охватывают пакеты "Смарт", "Планшет", "Роутер" и "Безопасность".

Кто не почувствует изменений в тарифах lifecell?

Пересмотр цен не коснется новых абонентов MNP, которые перенесли свой номер в lifecell и воспользовались акцией "сТОП-цена". Она позволяет зафиксировать стоимость тарифа до конца 2025 года.

Акция вызвала значительный интерес: с декабря lifecell получил более 17 тысяч новых абонентов. В связи с этим предложение было продлено до 4 февраля 2025 года.

Почему lifecell меняет тарифы?

Компания отмечает, что продолжает инвестировать в улучшение сети.

Несмотря на сложные условия войны, оператор восстанавливает поврежденное оборудование, обеспечивает работу сети во время отключений электроэнергии, укрепляет защиту от кибератак и физических угроз, а также разрабатывает новые услуги для своих клиентов.

"Сейчас компания вынуждена пересмотреть условия некоторых предложений для абонентов, учитывая существенное ухудшение экономической ситуации, в частности из-за роста расходов на электроэнергию, топливо, аренду, налоги и другие факторы, влияющие на себестоимость услуг", - отметил мобильный оператор.

Мобильная связь в Украине подорожала - последние новости

Как сообщал Главред, главный управляющий DVL ("Датагруп", "Воля" и lifecell) Михаил Шелемба также подтвердил, что тарифы lifecell подорожают уже в феврале. Стоит отметить, что для новых клиентов, которые присоединились к lifecell в декабре прошлого года и перенесли свои номера, пересматривать цены не будут.

В начале декабря также сообщалось, что повышает тарифы и Киевстар. Мобильный оператор взамен готов предоставить абонентам больше услуг и бонусов.

Не остался в стороне и Vodafone. Как сообщили в компании, с 18 марта мобильный оператор закрывает тариф Vodafone SuperNet Pro 2019, из-за чего абонентов переведут на Vodafone SuperNet Pro, который будет стоить дороже.

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Что известно о lifecell? Lifecell – оператор, который предоставляет мобильную связь и высокоскоростной Интернет в Украине и ряде других стран. Компания предлагает тарифы для мобильных телефонов и смартфонов. Lifecell работает над внедрением информационных технологий, цифровых сервисов, умных технологий и предоставляет сервисы Big Data, говорится на сайте компании.

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