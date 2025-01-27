Цены тарифов lifecell в феврале значительно вырастут: кого не коснутся изменения

Главные ответы на вопросы:
- Как изменятся условия тарифов lifecell
- Кто из абонентов lifecell почувствует изменения с 5 февраля 2025 года
- Какие тарифы lifecell исчезнут до 20 марта 2025 года
Уже с 5 февраля по 20 марта 2025 года компания lifecell внедряет постепенные изменения в условиях своих тарифных планов. Так, lifecell в феврале-марте повысит стоимость тарифов в среднем на 34%. Такой информацией поделилась пресс-служба оператора в комментарии для dev.ua.
Какие тарифные планы и пакеты услуг lifecell изменятся с 5 февраля 2025 года?
В частности, с 5 февраля 2025 года будут изменены цена и/или наполнение 4-недельных пакетов услуг для таких тарифных планов:
- "Смарт Лайф",
- "Просто Лайф",
- "Свободный Лайф",
- "Мощный",
- "Звонкий БЕЗМЕЖ",
- "Свободный Лайф. Регион",
- "Платинум Лайф",
- "Жара Лайт 2022".
Также, с указанной даты подключение новых абонентов к этим тарифам станет невозможным. До 5 февраля действующие абоненты могут бесплатно перейти на другой доступный тарифный план после получения SMS с соответствующей информацией.
Какие тарифные планы и пакеты услуг lifecell закрывают?
В период с 17 февраля по 20 марта ряд тарифов будет закрыт. К ним относятся:
- "Школьный Лайф",
- "Льготный",
- "Жара Лайт",
- "Лайфхак",
- "Platinum",
- "Premium" и другие.
Полный перечень тарифов можно найти на официальном сайте lifecell.
Кроме этого, с 19 февраля 2025 года изменятся условия и стоимость услуг в тарифных планах "Гаджет", которые охватывают пакеты "Смарт", "Планшет", "Роутер" и "Безопасность".
Кто не почувствует изменений в тарифах lifecell?
Пересмотр цен не коснется новых абонентов MNP, которые перенесли свой номер в lifecell и воспользовались акцией "сТОП-цена". Она позволяет зафиксировать стоимость тарифа до конца 2025 года.
Акция вызвала значительный интерес: с декабря lifecell получил более 17 тысяч новых абонентов. В связи с этим предложение было продлено до 4 февраля 2025 года.
Почему lifecell меняет тарифы?
Компания отмечает, что продолжает инвестировать в улучшение сети.
Несмотря на сложные условия войны, оператор восстанавливает поврежденное оборудование, обеспечивает работу сети во время отключений электроэнергии, укрепляет защиту от кибератак и физических угроз, а также разрабатывает новые услуги для своих клиентов.
"Сейчас компания вынуждена пересмотреть условия некоторых предложений для абонентов, учитывая существенное ухудшение экономической ситуации, в частности из-за роста расходов на электроэнергию, топливо, аренду, налоги и другие факторы, влияющие на себестоимость услуг", - отметил мобильный оператор.
Мобильная связь в Украине подорожала - последние новости
Как сообщал Главред, главный управляющий DVL ("Датагруп", "Воля" и lifecell) Михаил Шелемба также подтвердил, что тарифы lifecell подорожают уже в феврале. Стоит отметить, что для новых клиентов, которые присоединились к lifecell в декабре прошлого года и перенесли свои номера, пересматривать цены не будут.
В начале декабря также сообщалось, что повышает тарифы и Киевстар. Мобильный оператор взамен готов предоставить абонентам больше услуг и бонусов.
Не остался в стороне и Vodafone. Как сообщили в компании, с 18 марта мобильный оператор закрывает тариф Vodafone SuperNet Pro 2019, из-за чего абонентов переведут на Vodafone SuperNet Pro, который будет стоить дороже.
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Что известно о lifecell?
Lifecell – оператор, который предоставляет мобильную связь и высокоскоростной Интернет в Украине и ряде других стран. Компания предлагает тарифы для мобильных телефонов и смартфонов.
Lifecell работает над внедрением информационных технологий, цифровых сервисов, умных технологий и предоставляет сервисы Big Data, говорится на сайте компании.
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