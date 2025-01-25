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Прогноз курса валют на конец января: ждать ли больших колебаний - банкир

Даяна Швец
25 января 2025, 10:56
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На валютном рынке январь по-настоящему стал триллером.
Прогноз курса валют на конец января: ждать ли больших колебаний - банкир
Чего ждать в ближайшие дни на валютном рынке / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • Доллар и евро в Украине - чего ждать в ближайшие дни
  • Как изменится валютный рынок - основные тенденции недели от банкира

В конце января официальный курс доллара, по прогнозам, будет находиться в пределах 42-42,3 грн/доллар. В целом, в течение января курс доллара ожидается в коридоре 42,02-42,10 грн/доллар, заявил Тарас Лесовой, руководитель казначейского департамента Глобус Банка, в комментарии для РБК-Украина.

Каким был январь для валютного рынка?

"На валютном рынке январь по-настоящему стал триллером, ведь в течение определенного времени на рынке фиксировались новые рекорды, а спрос на валюту оставался достаточно чрезмерным", - сказал он.

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По словам банкира, Нацбанк продолжает придерживаться своей стратегии, которая направлена на предотвращение резких и хаотичных изменений курса. Благодаря активной позиции НБУ удалось избежать паники на валютном рынке, сохранив межбанк как основной ориентир. Именно на основе межбанковских показателей коммерческие банки и обменные пункты устанавливали свои курсы.

"Кроме того, следует обратить внимание, что рост и снижение курсов происходило поочередно, что также является ярким выразителем действия режима "управляемой гибкости". Еще важный момент: увеличение учетной ставки 23 января стало существенным фактором укрепления гривны и разгрузило объем валютных интервенций", - сказал он.

Тарас Лесовой также отметил, что все изменения курса валют, которые произошли в январе, были предсказуемыми и ожидаемыми еще в ноябре-декабре. По стремительности роста курса, январь оказался типичным для начала 2024 года.

Прогноз курса валют на неделю

Основные характеристики валютного рынка на следующей неделе выглядят так:

  • Коридоры допустимых валютных изменений составят 42-42,3 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 42,3-42,85 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).
  • В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн.
  • Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

"Очень похоже на то, что первый нынешний пик на валютном рынке прошел. В дальнейшем ожидается, что напряжение на валютном рынке продолжит спадать, а уже весной регулятор вполне может уменьшить свою роль на рынке", - констатировал банкир.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, недавно сообщалось, каким будет курс валют 27 января. Известно, что гривна ослабила свои позиции относительно евро.

В то же время НБУ назвал причину, почему доллар рекордно обвалился впервые в 2025 году. По словам заместителя председателя НБУ Юрия Гелетия, это объясняется увеличением предложения валюты и вмешательством Нацбанка.

Также объяснялось, каким будет курс валют в феврале. Сейчас валютные резервы Национального банка Украины составляют $43,8 млрд.

Больше экономических новостей:

Кто такой Тарас Лесовой?

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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