Доллар ушел в крутое пике: каким будет курс валют 27 января

НБУ установил новый курс доллара и евро.

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Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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Каким будет официальный курс доллара и евро 27 января

Какой курс доллара и евро в банках Украины установили на 24 января видео дня

Официальный курс доллара на понедельник, 27 января, установили на уровне 41,93 гривны за доллар. Гривна укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Об этом говорится на сайте НБУ.

В то же время гривна ослабила свои позиции по отношению к евро. Официальный курс европейской валюты на 27 января повысился на 25 копеек и составляет 43,92 гривны за евро.

На межбанковском валютном рынке к 16:00 котировки гривны к доллару составили 41,89-41,92 грн/долл., а евро - 43,88-43,90 грн/евро.

Курс валют на 24 января

В пятницу, 24 января, курс доллара в банках снизился на 5 копеек и в среднем составляет 42,40 гривны за доллар. Продажа американской валюты в банках осуществляется по среднему курсу 41,90 гривна за доллар.

Курс евро к гривне подешевел на 8 копеек и составляет 44,20 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,63 гривны за евро.

В обменниках средний курс доллара на 24 января снизился до 42,23 гривен за доллар, а купить американскую валюту можно за 42,15 гривны. Курс наличного евро в обменниках составляет 44,23 гривны за евро, а продажа - 44,01 гривны за евро.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, официальный курс доллара на 24 января установили на уровне 41,98 гривны за доллар, что является самым низким показателем с 30 декабря 2024 года (41,94 грн/долл.). Курс евро также снизился на 2 копейки и составляет 43,67 грн/евро.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что февраль обычно является спокойным месяцем для валютного рынка, однако на ситуацию могут повлиять действия новоизбранного президента США Дональда Трампа. Она прогнозирует курс доллара в феврале в пределах 42,7-43,6 грн/долл.

Экономист Александр Хмелевский также считает, что валютный рынок останется стабильным, учитывая валютные резервы НБУ, которые по состоянию на 1 января составляли $43,8 млрд. По его мнению, в феврале курс доллара может быть в пределах 42,5-43,5 грн, а евро - 43,5-45 грн.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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