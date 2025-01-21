Крутое пике для доллара и евро: каким будет курс валют в феврале

Курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривен за один "зеленый" уже в ближайшее время, сообщил экономист.

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Каким будет курс доллара в феврале / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вкратце:

Валютные резервы Национального банка Украины составляют $43,8 млрд

Чтобы сдержать девальвацию гривны стоит ввести жортские ограничения

По состоянию на 1 января валютные резервы Национального банка Украины составляют $43,8 млрд, что является достаточным для сдерживания девальвации гривны. Об этом заявил кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский в комментарии для "Главреда".

В то же время эксперт предостерегает, что любое сокращение или задержка в получении иностранных займов может привести к уменьшению резервов и ускорению девальвации. Поэтому, по мнению Хмелевского, Нацбанк должен осторожнее использовать валютные резервы.

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Чтобы снизить спрос на иностранную валюту и избежать чрезмерной продажи резервов, он рекомендует возвращение к фиксированному валютному курсу и введение более жестких валютных ограничений.

"Ожидается, что курс евро и доллара вскоре могут сравняться. По доллару коридор может быть в пределах 42,5-43,5 грн, а по евро 43,5 - 45,0 грн", - сказал Хмелевский, прогнозируя курс доллара в феврале.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс доллара - стоит ли ждать роста цен

Напомним, как ранее сообщал Главред, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии Главреду отметила, что курс доллара в Украине в феврале 2025 года будет оставаться относительно стабильным из-за традиционно низкого спроса на валюту в этот период. Однако дополнительную неопределенность может создать инаугурация Дональда Трампа. Его первые решения на посту президента США способны повлиять на валютный рынок Украины как из-за изменения ожиданий, так и из-за внешних факторов, например, роста цен на нефть, что повысит расходы на импорт.

На фоне инфляции на уровне 10-11% начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что официальный курс доллара в Украине с 20 по 26 января 2025 года будет колебаться в пределах 42-42,5 грн/долл., а евро - 43,5-45 грн.

Что касается цен, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует рост цен в феврале и марте 2025 года, особенно на овощи. Это связано с уменьшением запасов продукции в зимний период.

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Кто такой Александр Хмелевский? Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

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