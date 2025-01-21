Вырастут ли цены на продукты в феврале: прогноз эксперта

Ситуация в стране влияет на стоимость продуктов.

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Цены на продукты будут расти / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему цена на овощи продолжает расти

В феврале и марте 2025 года цены на продукты в Украине будут расти, особенно это касается овощей. Такое мнение в комментарии Главреду высказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Повышение цен на овощи обусловлено тем, что запасов в зимний период становится все меньше.

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Также ожидается постепенный рост цен на хлеб и молочные изделия. На это, по словам Марчука, будут влиять несколько факторов:

инфляция;

сезонность;

акцизы на топливо, которые фактически начали влиять на цены с начала 2025 года.

Война также влияет на стоимость продуктов, ведь из-за мобилизации значительная часть рабочей силы недоступна, что заставляет производителей инвестировать в технику, а это повышает себестоимость продукции.

"Эти факторы являются определяющими в формировании цен на ближайшие месяцы, вплоть до того момента, пока в новом сезоне мы не начнем получать свежие овощи, фрукты и молочные продукты, объемы которых увеличатся благодаря сезону "большого молока". К сожалению, пока что говорить о снижении цен не приходится. Частично могут наблюдаться временные снижения цен, как это происходит сейчас, например, на лук, морковь или другие овощные группы. Однако это будет иметь краткосрочный характер. Я думаю, что уже через несколько недель этот процесс прекратится, и недостаточное предложение снова начнет повышать цены", - отметил Марчук.

Он прогнозирует, что цены на продукты в Украине вырастут на 10-15%, однако это будет происходить постепенно: где-то 1,5-2%, где-то 3% в месяц.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине цены на лук начали снижаться. Основными факторами, повлекшими падение стоимости, являются ухудшение качества лука, заложенного в хранилища на 2024 год, а также уменьшение спроса на этот овощ.

Между тем на цена на тепличные помидоры увеличивается. Как сообщают аналитики проекта EastFruit, в это время года основным поставщиком продукции традиционно является Турция, однако неблагоприятные погодные условия, наблюдавшиеся в стране последние несколько недель, значительно сократили объемы экспорта тепличных овощей.

Кроме того, в Украине продолжает меняться стоимость популярных продуктов. Например, по словам аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максима Гопко, цены на говядину растут, поскольку увеличивается себестоимость ее производства.

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