Даже с Турции не возят: в Украине взлетели цены на популярный овощ

Овощи продаются в среднем на 36% дороже, чем в середине января 2024 года.

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В Украине взлетели цены на популярный овощ / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Сколько сейчас стоят томаты

Почему подорожали помидоры в Украине

На текущей неделе на украинском рынке наблюдается заметное сокращение предложения тепличных помидоров, что позволило продавцам немного повысить отпускные цены в этом сегменте.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, в это время года основным поставщиком продукции традиционно является Турция, однако неблагоприятные погодные условия, наблюдавшиеся в стране последние несколько недель, значительно сократили объемы экспорта тепличных овощей.

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Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, сегодня оптовая стоимость томатов на украинском рынке составляет 85-105 грн/кг ($2,01-2,48/кг), что в среднем на 10% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что продавцы воздерживаются от более существенного повышения цен из-за низкого спроса как со стороны оптовых компаний, так и розничных сетей.

Стоит отметить, что в настоящее время тепличные помидоры в Украине продаются в среднем на 36% дороже, чем в середине января 2024 года. Однако участники рынка полагают, что такая ситуация является временной. Ожидается, что уже на следующей неделе цены на томаты могут снизиться с восстановлением объемов поставок турецких овощей на украинский рынок.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Украине изменилась стоимость популярных продуктов. К примеру, по словам аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максима Гопко, цены на говядину растут, поскольку увеличивается себестоимость ее производства.

Овощи и фрукты также стремительно дорожают. С 20-30 грн/кг до 25-32 - так увеличились цены на морковь.

К примеру, в Украине резко выросли цены на популярный овощ. По данным экспертов, сильнее повысить цены продавцы не рискнут из-за слабого спроса.

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