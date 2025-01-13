Овощи и фрукты стремительно дорожают: какие цены в середине зимы

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- Какие овощи подорожали
- Какие фрукты подорожали
В Украине цены на многие овощи вновь пошли вверх. Началась очередная волна роста цен на тепличные огурцы. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
По их данным, огурцы подскочили до 110-170 гривень за килограмм, хотя неделей ранее его продавали по 80-85. При этом дорожает белокочанная капуста - нижняя ценовая граница поднялась с 25 до 33 грн/кг.
Начавшие расти еще до праздников цены на морковь, снова увеличились - с 20-30 грн/кг до 25-32. Дороже, чем в конце предыдущего года, продавался репчатый лук - нижняя ценовая граница поднялась с 13 до 15 гривен за килограмм.
Снова подорожал сладкий перец. Теперь его отдают по 140-150 грн/кг, хотя неделей ранее - по 130-135. В то же время цены на тепличный томат начали снижаться - верхняя ценовая граница упала со 130 до 90 грн/кг. В то же время резко выросла стоимость цветной капусты - с 100-130 грн/кг до 145-150 и брокколи - с 100-110 грн/кг до 145-150.
Отмечается, что цена на зелень не изменилась.
Что касается фруктов, то за исключением подешевевшего мандарина и лимона, цены преимущественно росли. Так, мандарин отдают по 75-95 грн/кг, хотя неделей ранее его продавали по 65-135. Лимон же продается в пределах 65-95 грн/кг, хотя неделей ранее - 63-125.
Несмотря на то, что цены на яблоко уже самые высокие за последние восемь лет, фрукт продолжает дорожать: нижняя ценовая граница поднялась с 25 до 27 грн/кг. На 25-30% выросли цены на гранат и киви. Так, гранат подорожал с 90-100 до 100-140 грн/кг, а киви - с 55-105 до 100-120.
Дороже, чем до нового года продавались банан - нижняя ценовая граница подскочила с 52 до 55 гривень за килограмм, и хурма - с 80-150 до 100-160.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как писал Главред, в течение последних 12 месяцев цена на кофе заметно выросла. По последним подсчетам, средняя цена на эспрессо в Украине выросла на 11% за год и составляет 31 гривну за чашку. А с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину эспрессо подорожало в более чем 1,7 раза.
Накануне стало известно, что в Украине изменилась цена на картофель. Сейчас производители продают его по 18-28 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем раньше.
Тем временем стоимость чеснока в Украине побила все рекорды. С середины декабря цены на чеснок на полках магазинов уверенно перевалили за отметку 200 грн за килограмм.
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