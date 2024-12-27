Уже на 12% дешевле: в Украине резко снизились цены на популярный овощ

Оптовые компании не видят причин для повышения цен на картофель.

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Цены на картофель / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

В Украине снизились цены на картофель

Он в среднем на 12% дешевле, чем на прошлой неделе

На удешевление повлияли поставки с внешних рынков

В Украине изменилась цена на картофель. Сейчас производители продают его по 18-28 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Отмечается, что вопреки надеждам фермеров на то, что продукция накануне новогодних праздников в очередной раз вырастет в цене, отпускные цены на картофель в Украине, наоборот, начали снижаться.

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"Оптовые компании, со своей стороны, не видят причин для повышения цен и увеличения объемов закупки этого товара, поскольку спрос на эту продукцию заметно снизился", - говорится в сообщении.

Аналитики также добавили, что на удешевление повлияли стабильные поставки с внешних рынков. В то же время, осложняет ситуацию невысокое качество привозной продукции.

"Большинство ключевых игроков рынка отмечают посредственные качественные характеристики импортного картофеля. Что, в свою очередь, повлияло на темпы сбыта местной продукции", - подытожили аналитики.

Сколько стоит новогодний стол / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, отпускные цены на морковь в Украине продолжают расти. Подорожание обусловлено повышенным спросом со стороны оптовиков и розничных сетей.

Также известно, что цены на тепличные помидоры на внутреннем рынке повысились в среднем на 20%, и стоят в среднем 98 грн/кг.

Кроме того, в Украине снова растут цены на отечественный сыр. По словам производителей, все это связано с постоянным подорожанием молочного сырья.

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