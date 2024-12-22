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Рекордная стоимость: в Украине резко переписали цены на популярный овощ

Мария Николишин
22 декабря 2024, 12:21
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Подорожание объясняется не только сезонностью, но и экономическими факторами.
Рекордная стоимость: в Украине резко переписали цены на популярный овощ
Цены на помидоры / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Цены на тепличные помидоры повысились в среднем на 20%
  • На этой неделе предложение помидоров было недостаточным
  • Цены на помидоры уже на 12% выше, чем в прошлом году

Цены на тепличные помидоры на внутреннем рынке повысились в среднем на 20%, и стоят в среднем 98 грн/кг. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Отмечается, что накануне новогодних праздников, когда спрос на овощи традиционно растет, наблюдается активная динамика подорожания этой продукции.

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"Тепличные помидоры на внутреннем рынке подорожали в среднем на 20%. Окончательная стоимость зависит от качества, объема партии и сорта продукции. Это значительное повышение отражает неспособность рынка удовлетворить текущий спрос. Причинами такого состояния являются как сезонный фактор, так и недостаточное предложение на рынке", - говорится в сообщении.

Аналитики также добавляют, что на этой неделе предложение помидоров было недостаточным. Отмечается, что часть продукции поступает из импорта, однако объемы импортных поставок не способны в полной мере компенсировать нехватку товара на рынке. Это еще больше усложняет ситуацию, особенно на фоне стабильно высокого спроса.

Кроме того, анализ рыночных тенденций свидетельствует, что нынешние цены на тепличные помидоры в Украине уже на 12% выше, чем в этот же период прошлого года.

Такой уровень подорожания объясняется не только сезонностью, но и экономическими факторами, такими как рост затрат на логистику, энергоносители и удобрения. Все это отражается в финальной стоимости продукции для потребителя.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на украинском рынке в настоящее время достаточно ограниченное предложение белокочанной капусты высокого качества. Из-за этого отпускные цены продолжают резко расти.

В то же время, в Украине отмечается незначительное снижение розничных цен на свинину. В частности, подешевели охлажденные полуфабрикаты со свининой на полках национальных торговых сетей.

Также известно, что в Украине установили цены на картофель на уровне 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), что в среднем на 22% дороже, чем раньше.

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