Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар внезапно начал падать: как изменился курс валют

Ангелина Подвысоцкая
20 декабря 2024, 18:23
356
Перед этим доллар четыре дня подряд бил антирекорды.
курс валлют
Курс валют на 23 декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

В Украине курс доллара начал "падать" после того, как 4 дня подряд бил исторический антирекорд. Национальный банк Украины установил новый курс на понедельник, 23 декабря.

НБУ установил курс доллара к гривне на уровне 41,88 грн/долл. Таким образом, гривна выросла на 0,05 грн. Гривна укрепилась и по отношению к евро. Регулятор установил официальный курс евро на уровне 43,51 грн за евро, что на 6 копеек меньше.

курс валют
Курс валют на 23 декабря / фото: скриншот НБУ

На межбанковском валютном рынке Украины установлен курс на уровне 41,88-41,91 грн/долл., на наличном рынке - 42,10 грн/долл.

видео дня

Курс доллара в Украине - новости по теме

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) объявил о росте курса доллара к гривне. Согласно данным на официальном сайте регулятора, курс доллара на 17 декабря 2024 года установлен на уровне 41,74 гривны за 1 доллар, что на 0,13 грн больше по сравнению с предыдущим днем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что курс валют в Украине будет и дальше колебаться в Украине. В начале декабря динамика валютного рынка, как и в ноябре, будет определяться стратегией регулятора, направленной на минимизацию влияния инфляции на валютные курсы.

Как писал Главред со ссылкой на банкира, в последний месяц 2024 года курс доллара в Украине вырастет. Однако, курс валют может быть меньше, чем прогнозировалось.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НБУ курс валюта курс валют курс гривны курс доллара Национальный банк курс евро курс НБУ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп принял решение по военной помощи Украине – Financial Times

Трамп принял решение по военной помощи Украине – Financial Times

19:16Мир
Ультиматум для режима Путина: в МИД сделали заявление о переговорах с Россией

Ультиматум для режима Путина: в МИД сделали заявление о переговорах с Россией

19:01Политика
90 тысяч "штыков" с танками, ПВО и авиацией: СМИ о сценарии миротворцев в Украине

90 тысяч "штыков" с танками, ПВО и авиацией: СМИ о сценарии миротворцев в Украине

18:34Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Кристина Орбакайте сделала громкое признание - Пугачева уже отреагировала

Кристина Орбакайте сделала громкое признание - Пугачева уже отреагировала

Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев

Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев

6 дней подряд "трусит" 5-балльный шторм: когда закончится мощная магнитная буря

6 дней подряд "трусит" 5-балльный шторм: когда закончится мощная магнитная буря

Ракетный удар по Киеву: гремели мощные взрывы, есть пострадавшие - все подробности

Ракетный удар по Киеву: гремели мощные взрывы, есть пострадавшие - все подробности

Лишение свободы до 21 года: в РФ осудили "самую красивую террористку" - детали

Лишение свободы до 21 года: в РФ осудили "самую красивую террористку" - детали

Последние новости

19:22

1000 снарядов за 40 минут: Россия устроила адский обстрел Херсона - ОВА

19:16

Суббота перед Рождеством Христовым: что категорически нельзя делать 21 декабря

19:16

Трамп принял решение по военной помощи Украине – Financial Times

19:10

Война всем надоела?мнение

19:01

Ультиматум для режима Путина: в МИД сделали заявление о переговорах с Россией

Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцевНовые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев
18:50

"Ожидания, страхи": девушка Цымбалюка сделала громкое заявление после новостей об их разрыве

18:34

90 тысяч "штыков" с танками, ПВО и авиацией: СМИ о сценарии миротворцев в Украине

18:23

Доллар внезапно начал падать: как изменился курс валют

18:17

"Я сюда душу вложил": владелец уничтоженного ресторана в Киеве не сдержал эмоцийВидео

Реклама
18:10

Умерла первая жена Сергея Жадана - известный режиссер Светлана Олешко

17:50

"Со старыми богатыми мужиками": друг Яниса Тиммы обвинил Седокову в изменах

17:37

Сотник – про миротворцев в Украине: "Россия недоговороспособна, гопника не остановить"

17:35

Лобовое стекло автомобиля не будет замерзать: мужчина показал гениальный методВидео

17:16

Евровидение-2025: кто попал в финал Национального отбора

16:52

"Манипуляция и пиар": в МИД ответили скандальному Орбану на идею "перемирия"

16:52

"Путин, как трудный подросток": Эйдман объяснил, почему Орешник - это просто понтыВидео

16:47

"Будет серьезный конфликт": Словакия угрожает Украине из-за российского газа

16:37

Как избавиться от запаха в стиральной машинке: доступные средства за копейки

16:22

Возможна еще одна попытка штурма Херсона: известно, что задумали россияне

16:18

Евросоюз не хочет вводить миротворцев в Украину без поддержки США – СМИ

Реклама
16:10

Известковый налет и плесень исчезнут за 5 минут: понадобится всего одно средство

16:06

Судьи ВАКС научились игнорировать Конституцию с помощью НАБУ и профессиональных активистов – эксперт

15:56

"Грохнуть плешивца": журналист объяснил сценарий имитации смерти ПутинаВидео

15:37

В Киеве пострадали 6 посольств: представительства каких стран оказались под атакойФотоВидео

15:37

Звезда "Вечернего Квартала" во второй раз стал отцом

15:17

Оформление отсрочки через Резерв+ временно недоступно - Минобороны

15:00

Скандальный командир 211 бригады вышел из-под стражи под залог - СМИ

15:00

Где хранить бананы дома, чтобы они не темнели: гениальный лайфхак

14:56

Чем отличаются две черепахи: надо найти 6 отличий за 15 секунд

14:45

Баллистику сбивал Patriot: полковник ВСУ о причине масштабных разрушений в Киеве

14:18

Не устоит никто: рецепт божественно вкусных пончиков на Рождество 2025Видео

14:15

Фейк об оскорблениях Путина: что стоит за ночным ударом по Киеву?мнение

14:14

США готовят новый пакет военной помощи Украине на $1,2 миллиарда: что известно

14:12

Где в Украине ударит +15 градусов: погодные условия резко изменятся

13:56

Нужно возвращать украинцев домой: в МИД назвали количество уехавших граждан

13:47

"Практически невозможно": в Минобороны сделали заявление насчет демобилизации

13:38

"Эти пять лет были кошмаром": первая жена Тиммы опозорила Седокову - детали

13:31

Настоящая находка под рукой: как правильно замораживать лимоны

13:25

Ядерный виток в войне: запустит ли РФ "Орешник" с ядерным боезарядом - СотникВидео

13:03

"Позорный случай": Шмыгаль - про инцидент с ТЦК в Вышгороде

Реклама
12:51

Мирные переговоры Украины с РФ: в Белом доме сделали громкое заявление

12:47

За хакерской атакой стоит ГРУ РФ: какие сервисы сейчас не работают в Украине

12:44

Цена на популярный продукт в Украине стремительно вырастет: за что придется платить больше

12:36

"Бой тысячелетия" Усика и Фьюри: что известно и где смотреть поединок-реванш

12:34

"В течение нескольких лет": путинист Киркоров высказался об Алле Пугачевой

12:20

Окружение украинских войск в районе Успеновки: в ВСУ сделали важное заявление

11:57

В Украине ударит аномальное тепло: где подскочит температура и будут дожди

11:54

Каким будет курс доллара в январе: эксперт дала прогноз

11:48

"Авто подскочило, стекло, пепел": дочь Ющенко попала под ракетный удар по КиевуФотоВидео

11:46

Уничтожены сотни северокорейцев: Пентагон раскрыл потери КНДР на Курщине

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять