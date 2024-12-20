Доллар внезапно начал падать: как изменился курс валют

В Украине курс доллара начал "падать" после того, как 4 дня подряд бил исторический антирекорд. Национальный банк Украины установил новый курс на понедельник, 23 декабря.
НБУ установил курс доллара к гривне на уровне 41,88 грн/долл. Таким образом, гривна выросла на 0,05 грн. Гривна укрепилась и по отношению к евро. Регулятор установил официальный курс евро на уровне 43,51 грн за евро, что на 6 копеек меньше.
На межбанковском валютном рынке Украины установлен курс на уровне 41,88-41,91 грн/долл., на наличном рынке - 42,10 грн/долл.
Курс доллара в Украине - новости по теме
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) объявил о росте курса доллара к гривне. Согласно данным на официальном сайте регулятора, курс доллара на 17 декабря 2024 года установлен на уровне 41,74 гривны за 1 доллар, что на 0,13 грн больше по сравнению с предыдущим днем.
Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что курс валют в Украине будет и дальше колебаться в Украине. В начале декабря динамика валютного рынка, как и в ноябре, будет определяться стратегией регулятора, направленной на минимизацию влияния инфляции на валютные курсы.
Как писал Главред со ссылкой на банкира, в последний месяц 2024 года курс доллара в Украине вырастет. Однако, курс валют может быть меньше, чем прогнозировалось.
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