Доллар пробил новый антирекорд: как сильно упала гривна

В Украине курс доллара бьет новый антирекорд. Национальный банк Украины установил новый курс на вторник, 17 декабря.
НБУ установил курс доллара к гривне на уровне 41,74 грн/долл. Таким образом, гривна упала еще на 13 копеек. Гривна продолжила свое падение и по отношению к евро. Регулятор установил официальный курс евро на уровне 43,81 грн за евро, что на 7 копеек больше.
На межбанковском валютном рынке Украины установлен курс на уровне 41,77/41,79 грн/долл., евро - 43,89/43,90 грн/евро.
Курс доллара в Украине - новости по теме
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) объявил о снижении курса доллара к гривне. Согласно данным на официальном сайте регулятора, курс доллара на 9 декабря 2024 года установлен на уровне 41,4446 гривны за 1 доллар, что на -0,1529 грн меньше по сравнению с предыдущим днем.
Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что курс валют в Украине будет и дальше колебаться в Украине. В начале декабря динамика валютного рынка, как и в ноябре, будет определяться стратегией регулятора, направленной на минимизацию влияния инфляции на валютные курсы.
Как писал Главред со ссылкой на банкира, в последний месяц 2024 года курс доллара в Украине вырастет. Однако, курс валют может быть меньше, чем прогнозировалось.
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