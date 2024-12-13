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Доллар начал резко "падать": каким будет курс валют в ближайшие дни

Ангелина Подвысоцкая
13 декабря 2024, 23:14
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Нацбанк начал снижать курс доллара после того, как он достиг своего исторического максимума.
курс валлют
Курс валют в Украине на 16 декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

В Украине начал "падать" курс доллара. Он дешевеет уже второй день подряд. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Нацбанк начал снижать курс доллара к гривне сразу после того, как он достиг исторического максимума.

Курс доллара

По состоянию на 16 декабря 2024 года официальный курс доллара установлен на уровне 41,6070 грн, что на 0,0518 грн меньше предыдущего.

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Официальный курс евро составит 43,7373 грн (+0,0331 грн).

курс валют
Курс валют в Украине на 16 декабря / фото: НБУ

В то же время на межбанке доллар вырос на 7 коп. до 41,69-41,72 грн/долл. (покупка-продажа соответственно).

На наличном рынке курс доллара упал до 41,80 грн (-10 коп.).

Курс доллара в Украине - новости по теме

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) объявил о снижении курса доллара к гривне. Согласно данным на официальном сайте регулятора, курс доллара на 9 декабря 2024 года установлен на уровне 41,4446 гривны за 1 доллар, что на -0,1529 грн меньше по сравнению с предыдущим днем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что курс валют в Украине будет и дальше колебаться в Украине. В начале декабря динамика валютного рынка, как и в ноябре, будет определяться стратегией регулятора, направленной на минимизацию влияния инфляции на валютные курсы.

Как писал Главред со ссылкой на банкира, в последний месяц 2024 года курс доллара в Украине вырастет. Однако, курс валют может быть меньше, чем прогнозировалось.

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