Цены уменьшились на 11%: в Украине 'резко' подешевел популярный овощ

На следующей неделе возможно возобновление ценового роста.

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Цены на огурцы / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Кратко:

В Украине подешевели тепличные огурцы

Они поступают в продажу по цене 80-110 грн/кг

Их цена превышает прошлогодний уровень на 21%

Тепличные огурцы в Украине подешевели на 11%, но их стоимость остается на 21% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Отмечается, что данная ситуация является временной, и уже на следующей неделе возможно возобновление ценового роста.

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Сегодня тепличные огурцы поступают в продажу по цене 80-110 грн/кг. В то же время, снижение цен на огурцы объясняется несколькими ключевыми факторами:

сокращение закупок оптовыми компаниями. Операторы рынка отмечают уменьшение интереса со стороны оптовых компаний и розничных сетей к крупным партиям огурцов. Причиной являются низкие темпы сбыта продукции в розничном сегменте;

накопление нереализованной продукции. Из-за замедления продаж на складах тепличных предприятий накопились значительные объемы огурцов. Это приводит к постепенному ухудшению качества продукции и стимулирует производителей снижать цены, чтобы избежать потерь.

Несмотря на текущее удешевление, тепличные огурцы в Украине все еще остаются дороже, чем в прошлом году. В среднем их цена превышает прошлогодний уровень на 21%. Это связано с рядом экономических факторов, включая повышение затрат на выращивание, транспортировку и энергоресурсы.

Цены на продукты - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в Украине за последнюю неделю на 22% подорожал картофель. Он поступает в продажу уже в среднем на 85% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Также известно, что согласно данным Госстата, инфляция в ноябре по сравнению с октябрем составила 1,9%, а с начала года - 10,4%. Это привело к тому, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки в ноябре выросли на 3,9% по сравнению с октябрем.

Кроме того, растут цены на отечественный сыр. По словам производителей, все это связано с постоянным подорожанием молочного сырья.

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