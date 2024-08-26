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Для чего огурцы перед нарезкой натирать солью - хитрость опытных поваров

Сергей Кущ
26 августа 2024, 11:08
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Простое действие решит вашу большую проблему.
Для чего огурцы перед нарезкой натирать солью
Для чего огурцы перед нарезкой натирать солью / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Хозяйки часто прибегают к различным хитростям, чтобы добиться идеального вкуса блюд и салатов. Одной из таких уловок является натирание огурцов солью. Зачем это нужно?

Огурцы содержат много влаги, из-за чего в салатах они могут становиться вялыми и терять хруст. Натирание солью помогает сохранить их упругость и свежесть, будто огурцы только что сорваны с грядки.

Зачем натирать огурец солью?

Кроме того, обработанные солью огурцы дольше сохраняют свежий вид и аппетитный вкус. Также соль устраняет горечь, вызванную избытком кукурбитацина — вещества, которое концентрируется в кожуре, "попке" и листьях растения, пишет сайт На пенсии.

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Перед употреблением рекомендуется срезать кончик огурца с плодоножкой, а затем натереть мякоть солью до появления пены. Это знак того, что кукурбитацин начинает распадаться, устраняя горечь.

Что известно о сайте На пенсии

Информационный портал, на базе популярного печатного издания – газеты "На пенсии". На сайте публикуются полезные советы на все случаи жизни.

Что сделать, чтобы убрать горечь из огурцов?

Перед тем как использовать огурцы в пищу, срежьте их кончики, отступив не менее 3 см от края, так как в этих участках содержится наибольшее количество кукурбитацина. Затем снимите кожуру по всей длине огурца, тщательно промойте его и удалите остатки кожуры. Разрежьте огурец вдоль и удалите семена — оставшуюся мякоть можно использовать, пишет НВ.

Для устранения горечи замочите огурцы на несколько часов в сладкой воде с добавлением листьев мяты, орегано, хрена или укропа. Сахар и травы помогут замаскировать неприятный привкус и придадут огурцам приятный аромат.

Также можно очистить огурцы и замочить их на 5–10 минут в холодной воде или молоке с добавлением льда — это уменьшит содержание кукурбитацина.

Когда сажают огурцы в Украине

Обычно огурцы в Украине начинают высаживать в почву примерно в конце апреля – начале мая. Тогда уже заморозков нет, а температура воздуха обычно устойчиво теплая.

Другой способ — промойте огурец в чистой воде, отрежьте его концы и потрите свежим срезом о край овоща, пока не появится белая пена. Продолжайте тереть еще 1–2 минуты, после чего хорошо промойте огурец под проточной водой.

Для удаления горечи можно разрезать огурец вдоль и посыпать срез солью, затем потереть половинки друг о друга до появления пенящегося сока. После этого промойте огурец и повторите процедуру еще раз.

Дополнительно проткните очищенный огурец вилкой, сделав как можно больше отверстий по всей поверхности. Это позволит кукурбитацину выйти наружу, после чего овощ нужно тщательно промыть в чистой воде.

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