Цены на популярный овощ в Украине рванули вверх - подорожал уже на 22%

Это уже в среднем на 85% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

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Цены на популярный овощ в Украине рванули вверх / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Цены на картофель установили на уровне 22-30 грн/кг

Овощ продается уже в среднем на 85% дороже, чем в аналогичный период прошлого года

В Украине за последнюю неделю на 22% подорожал самый популярный овощ. На рынке картофеля наблюдается активизация торгово-закупочной деятельности.

Отраслевые эксперты EastFruit отмечают, что в условиях увеличения спроса фермеры продолжают повышать отпускные цены в данном сегменте.

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Так, на данный момент они уже установили цены на картофель на уровне 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), что в среднем на 22% дороже, чем неделей ранее.

"Активизацию торговой активности в данном сегменте операторы рынка связывают с увеличением заинтересованности оптовых компаний и розничных сетей, которые уже начали формировать запасы на период новогодних праздников. При этом они не исключают вероятности дальнейшего роста цен в данном сегменте, однако признаются, что резкого удорожания ожидать не стоит". - говорят эксперты.

Аналитики также подчеркнули, что картофель в Украине поступает в продажу уже в среднем на 85% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Столь значительное повышение цены обусловлено сокращением производства картофеля в Украине в текущем году. Главной причиной спада производства данной культуры послужила засуха, которая наблюдалась практически во всех основных регионах выращивания картофеля в летний период.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, что в Украине овощи выросли в цене за год на 36%, хлеб на 12%, а мясо практически не выросло в цене. Поэтому в ближайшее время они могут вырасти, но незначительно. Стремительное подорожание мяса будет сдерживать недостаточная покупательная способность населения.

Ранее сообщалось, что в 2025 году цены на сигареты могут вырасти минимум на 17% в зависимости от будущего курса национальной валюты. Все - из-за перехода в определении ставок акциза из гривны в евро.

Накануне стало известно, что с начала октября стоимость хлеба повысится на 5-10%. В дальнейшем цены снова могут пересмотреть, ведь сохраняется риск дальнейшего подорожания муки, топлива и других составляющих себестоимости хлеба.

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