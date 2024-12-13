Цены на популярный овощ в Украине рванули вверх - подорожал уже на 22%

Вы узнаете:
- Цены на картофель установили на уровне 22-30 грн/кг
- Овощ продается уже в среднем на 85% дороже, чем в аналогичный период прошлого года
В Украине за последнюю неделю на 22% подорожал самый популярный овощ. На рынке картофеля наблюдается активизация торгово-закупочной деятельности.
Отраслевые эксперты EastFruit отмечают, что в условиях увеличения спроса фермеры продолжают повышать отпускные цены в данном сегменте.
Так, на данный момент они уже установили цены на картофель на уровне 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), что в среднем на 22% дороже, чем неделей ранее.
"Активизацию торговой активности в данном сегменте операторы рынка связывают с увеличением заинтересованности оптовых компаний и розничных сетей, которые уже начали формировать запасы на период новогодних праздников. При этом они не исключают вероятности дальнейшего роста цен в данном сегменте, однако признаются, что резкого удорожания ожидать не стоит". - говорят эксперты.
Аналитики также подчеркнули, что картофель в Украине поступает в продажу уже в среднем на 85% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.
Столь значительное повышение цены обусловлено сокращением производства картофеля в Украине в текущем году. Главной причиной спада производства данной культуры послужила засуха, которая наблюдалась практически во всех основных регионах выращивания картофеля в летний период.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, что в Украине овощи выросли в цене за год на 36%, хлеб на 12%, а мясо практически не выросло в цене. Поэтому в ближайшее время они могут вырасти, но незначительно. Стремительное подорожание мяса будет сдерживать недостаточная покупательная способность населения.
Ранее сообщалось, что в 2025 году цены на сигареты могут вырасти минимум на 17% в зависимости от будущего курса национальной валюты. Все - из-за перехода в определении ставок акциза из гривны в евро.
Накануне стало известно, что с начала октября стоимость хлеба повысится на 5-10%. В дальнейшем цены снова могут пересмотреть, ведь сохраняется риск дальнейшего подорожания муки, топлива и других составляющих себестоимости хлеба.
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