Уже почти в 3 раза дороже: в Украине резко 'подскочила' цена на популярный овощ

Главное:
- В Украине растут цены на белокочанную капусту
- В среднем капуста стала на 16% дороже, чем на прошлой неделе
- Прогнозируется дальнейшее её подорожание
На украинском рынке сейчас достаточно ограниченное предложение белокочанной капусты высокого качества. Из-за этого отпускные цены продолжают резко расти. Об этом сообщают аналитики EastFruit.
Отмечается, что еще на прошлой неделе цена на качественную белокочанную капусту в Украине была на уровне 22 гривны за килограмм. Однако, уже сегодня эту продукцию хозяйства готовы отпускать по 25 - 35 гривны за килограмм.
Аналитики отмечают, что в среднем капуста стала на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
"Предложение белокочанной капусты на рынке достаточно ограничено, поскольку многие хозяйства предпочитают не спешить с продажами, так как не исключают, что в ближайшие недели цены на эту продукцию могут продолжить расти. В то же время оптовые компании проявляют очень высокую заинтересованность в закупке капусты и готовы повышать закупочные цены", - говорится в сообщении.
Эксперты также добавляют, что на сегодня цена на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 3 раза выше, чем за аналогичный период 2023 года.
Кроме того, большинство участников рынка прогнозируют дальнейшее её подорожание. Свое мнение они аргументируют снижением производства этой продукции, а также заметным сокращением доли продукции, пригодной для длительного хранения.
Цены на продукты - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в Украине отмечается незначительное снижение розничных цен на свинину. В частности, подешевели охлажденные полуфабрикаты со свининой на полках национальных торговых сетей.
Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка заявил, что за год в Украине значительно подорожали цитрусовые. Только апельсины прибавили в цене 15-20%.
Кроме того, в Украине упали отпускные цены на лук. Причиной удешевления стало снижение спроса на продукцию среднего и низкого качества, которую в основном и предлагают к продаже.
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