Цены поднялись на 15-20%: в Украине дорожают популярные фрукты

Украина импортирует апельсины и мандарины из Египта, Турции, Испании, Южной Африки и Греции.

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Цены на цитрусовые / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине подорожали апельсины и мандарины

Причина подорожания цитрусовых - климат

Рост цен на лимоны сдерживает конкуренция

За год в Украине значительно подорожали цитрусовые. Только апельсины прибавили в цене 15-20%. Об этом заявил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в интервью "Украинскому радио".

По его словам, апельсины уже стоят от 80 до 120 гривен за килограмм, диапазон цен мандарин составляет от 90 до 120 гривен за килограмм, а клементины - 50-60 гривен.

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"Украина импортирует апельсины и мандарины из Египта, Турции, Испании, Южной Африки и Греции. Эти пять стран являются основой импорта этого продукта", - отметил эксперт.

Он добавил, что одной из причин подорожания цитрусовых является климат.

"В Египте ситуация более-менее нормальная. Климатические изменения не сильно влияют на их сбор урожая. Но, например, в Аргентине экспорт цитрусовых достиг самого низкого показателя за 10 лет. Это произошло под влиянием различных факторов, и экономических, и климатических. В течение этого века Аргентина претерпела сокращение экспорта фруктов, потеряв 50% рынка. Морозы на юге страны значительно сократили и предложения лимонов. Это повлияло и на мощности и предложения на мировом рынке. 12% импорта лимонов - аргентинские. Из Аргентины мы в основном импортируем лимоны", - рассказал Гопка.

Эксперт также подчеркнул, что рост цен на лимоны сдерживает конкуренция между основными экспортерами, поэтому они вряд ли будут дорожать.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Украине отмечается незначительное снижение розничных цен на свинину. В частности, подешевели охлажденные полуфабрикаты со свининой на полках национальных торговых сетей.

В то же время, в условиях увеличения спроса фермеры продолжают повышать отпускные цены на картофель. Он в среднем на 22% дороже, чем неделей ранее.

Кроме того, в Украине снова растут цены на отечественный сыр. Большая часть производителей в декабре планируют увеличить цену на сыры сразу на 10%.

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Кто такой Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

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