Существенный 'скачок' цен на продукты в Украине: что подорожало больше всего

Всего в 2024 году цены выросли на все позиции продовольственной группы.

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Рост цен на продукты / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

В Украине за 2024 год цены выросли на 14,1%

Больше всего подорожали овощи, масло и подсолнечное масло

На рост цен повлияла продовольственная инфляция

В Украине темпы роста цен по итогам 2024-го достигли 12%. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, больше всего подорожали среди продуктов питания овощи, масло и подсолнечное масло.

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Он подчеркнул, что такая тенденция наблюдается из-за роста производственных затрат на оплату труда, сырье, энергообеспечение, импортом инфляции из-за ослабления валютного курса, а также сезонными (временными) факторами, в т.ч. из-за неблагоприятных погодных условий, которые привели к ухудшению урожайности и уменьшению предложения.

Гетманцев также отметил, что наибольший вклад в рост потребительских цен имела продовольственная инфляция. Продукты питания и безалкогольные напитки за год в целом подорожали на 14,1%. Из продуктов питания наибольшими темпами выросли в цене:

овощи (+48,3%);

масло (+33,9%);

масло подсолнечное (+20,9%);

молоко (+18,8%);

хлеб (+18,2%).

Отмечается, что в целом в 2024 году цены выросли на все позиции продовольственной группы, кроме сахара, цена на который не изменилась.

Цены на продукты - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, цены на яблоки в Украине достигли рекорда за последние 8 лет и продолжают расти. Причиной стал рост спроса со стороны покупателей всех категорий.

Также в Украине продолжается рост цен на тепличные огурцы - в течение текущей недели стоимость этих овощей увеличилась в среднем на 20% по сравнению с концом прошлой рабочей недели.

Кроме того, средняя цена на эспрессо в Украине выросла на 11% за год и составляет 31 гривну за чашку. А с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину эспрессо подорожало в более чем 1,7 раза.

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Кто такой Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

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