Существенный 'скачок' цен на продукты в Украине: что подорожало больше всего

Кратко:
- В Украине за 2024 год цены выросли на 14,1%
- Больше всего подорожали овощи, масло и подсолнечное масло
- На рост цен повлияла продовольственная инфляция
В Украине темпы роста цен по итогам 2024-го достигли 12%. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, больше всего подорожали среди продуктов питания овощи, масло и подсолнечное масло.
Он подчеркнул, что такая тенденция наблюдается из-за роста производственных затрат на оплату труда, сырье, энергообеспечение, импортом инфляции из-за ослабления валютного курса, а также сезонными (временными) факторами, в т.ч. из-за неблагоприятных погодных условий, которые привели к ухудшению урожайности и уменьшению предложения.
Гетманцев также отметил, что наибольший вклад в рост потребительских цен имела продовольственная инфляция. Продукты питания и безалкогольные напитки за год в целом подорожали на 14,1%. Из продуктов питания наибольшими темпами выросли в цене:
- овощи (+48,3%);
- масло (+33,9%);
- масло подсолнечное (+20,9%);
- молоко (+18,8%);
- хлеб (+18,2%).
Отмечается, что в целом в 2024 году цены выросли на все позиции продовольственной группы, кроме сахара, цена на который не изменилась.
Цены на продукты - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, цены на яблоки в Украине достигли рекорда за последние 8 лет и продолжают расти. Причиной стал рост спроса со стороны покупателей всех категорий.
Также в Украине продолжается рост цен на тепличные огурцы - в течение текущей недели стоимость этих овощей увеличилась в среднем на 20% по сравнению с концом прошлой рабочей недели.
Кроме того, средняя цена на эспрессо в Украине выросла на 11% за год и составляет 31 гривну за чашку. А с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину эспрессо подорожало в более чем 1,7 раза.
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Кто такой Даниил Гетманцев
Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.
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