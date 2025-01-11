Уже 140 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рванули вверх

Основными факторами такого роста являются высокий спрос и ограниченное предложение.

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Цены на любимый овощ украинцев рванули вверх / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Текущая цена тепличных огурцов на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года

Сколько сейчас стоят огурцы в магазинах

В Украине продолжается рост цен на тепличные огурцы - в течение текущей недели стоимость этих овощей увеличилась в среднем на 20% по сравнению с концом прошлой рабочей недели.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что в настоящее время цена на тепличные огурцы варьируется в пределах 100-140 грн/кг ($2,37-3,31/кг).

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Основными факторами такого роста являются высокий спрос и ограниченное предложение. Несмотря на стабильные поставки огурцов с внешнего рынка, преимущественно из Турции, существующего объема продукции не хватает для удовлетворения всех запросов.

Это способствует увеличению отпускных цен как на отечественную, так и на импортную продукцию.

Особенно сильно ощущается сезонный фактор: местные тепличные комбинаты поставляют продукцию нерегулярно и в небольших объемах. В то же время розничные сети и крупные оптовые компании продолжают активно закупать огурцы, что усиливает конкуренцию за доступный товар.

Отмечается, что текущая цена тепличных огурцов на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Первая партия огурцов нового урожая от украинских тепличных хозяйств ожидается не раньше середины февраля, что, вероятно, продолжит оказывать давление на ценовую динамику.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, в течение последних 12 месяцев цена на кофе заметно выросла. По последним подсчетам, средняя цена на эспрессо в Украине выросла на 11% за год и составляет 31 гривну за чашку. А с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину эспрессо подорожало в более чем 1,7 раза.

Накануне стало известно, что в Украине изменилась цена на картофель. Сейчас производители продают его по 18-28 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем раньше.

Тем временем стоимость чеснока в Украине побила все рекорды. С середины декабря цены на чеснок на полках магазинов уверенно перевалили за отметку 200 грн за килограмм.

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