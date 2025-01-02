Цены в Украине 'взлетят' уже в начале 2025 года: эксперты назвали причину

В первой половине года в Украине подскочат цены на товары и услуги, считает Олег Попенко.

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В Украине прогнозируют скачок цен на товары и услуги / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Коротко:

Цены на продукты в Украине могут вырасти на 10-20%

Увеличение стоимости газа для промышленности и бизнеса приведет к повышению цен на все товары и услуги

В первой половине года в Украине могут вырасти цены на продукты на 10-20%. Повышение тарифа на транспортировку газа спровоцирует скачок цен практически на все товары и услуги. Об этом сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии УНИАН.

"Из-за увеличения стоимости транспортировки газа автоматически увеличится цена этого топлива для промышленности и бизнеса. И цены в Украине могут вырасти фактически на все. Возможен рост цен на все товары и услуги - от продуктов питания до аренды, потому что опосредованно стоимость газа влияет на себестоимость электроэнергии, поскольку крупнейшими потребителями услуги по транспортировке газа являются энергетические компании и облгазы", - рассказал эксперт.

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Член Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин рассказал в комментарии Фактам ICTV, что цены на продукты в Украине в 2025 году будут зависеть от нескольких факторов. По его словам, овощи являются одними из самых чувствительных товаров к погодным условиям, которые прямо влияют на урожайность. В случае неблагоприятных условий, цены на овощи могут вырасти на 30-50%.

Яйца, в свою очередь, будут дорожать из-за высоких затрат на корма. Цены на хлеб и молочные продукты могут повыситься на 10-15%, в зависимости от изменений стоимости сырья, используемого в производстве.

Рост цен на мясо будет менее существенным, поскольку спрос на дорогие продукты уменьшается. Поэтому стоимость мяса может увеличиться на 2-5%.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в течение 2024 года цены на мясную продукцию в Украине значительно выросли. По словам ученого Института аграрной экономики Натальи Копытец, в январе 2025 года цены на основные виды мяса будут оставаться стабильными с незначительными колебаниями.

Также цены на картофель в Украине снизились до 18-28 грн/кг. Фермеры ожидали повышения цен накануне новогодних праздников, но спрос на картофель снизился, что повлекло снижение стоимости.

Как сообщал Главред, в Украине продолжают расти цены на продукты, в частности белокочанная капуста стала самым дорогим овощем борщевого набора, ее стоимость - 35 грн/кг. Цены на картофель стабилизировались на уровне 20-23 грн/кг, сладкий перец подешевел до 135 грн/кг, а кабачок подорожал до 115 грн/кг.

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Кто такой Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

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