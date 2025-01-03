"Дешевым уже не будет": в Украине рекордно подорожал популярный продукт

С середины декабря цены на популярный продукт уверенно перевалили за отметку 200 грн за килограмм.

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В Украине подорожал чеснок / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Сколько стоит чеснок

Почему продукт существенно подорожал

Стоимость чеснока в Украине побила все рекорды. С середины декабря цены на чеснок на полках магазинов уверенно перевалили за отметку 200 грн за килограмм. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Высокая цена объясняется отсутствием в Украине достаточных запасов пряности и еще большей ее стоимостью в Европе.

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"В гривнах это абсолютный рекорд. Даже во время пандемии этот овощ стоил дешевле, потому что до войны его кое-где выращивали на больших полях. Теперь гасить пламя спроса на этот жгучий овощ нечем. В Украине трудно найти даже пару товарных партий, а импорт качественного чеснока слишком дорогой.", - рассказали аналитики.

Эксперты отмечают, что чеснок подорожал из-за наложения друг на друга нескольких факторов.

Во-первых, постоянного выращивания в Украине нет - преимущественно продаются мелкие партии с огородов, они разного качества и сортов, поэтому не подходят ни для торговых сетей, ни для промышленной переработки. По этой причине в Украине трудно найти даже 2 тонны товарного чеснока собственного производства.

По статистике Госстата, за четыре года, с 2020, площадь под чесноком в Украине сократилась почти на 15% - до 21 000 га. Почти все выращивают мелкие и семейные хозяйства.

Во-вторых, подорожание чеснока связывают с ростом спроса на него в Европе. Например, в немецких и австрийских супермаркетах средняя цена чеснока составляет около 6 евро, хотя случается и почти по 20 евро/кг.

В-третьих, предложение отстает от спроса - в 2024 году главный производитель чеснока в ЕС, Испания, впервые за три года полностью исчерпал запасы. Ведь из-за погодных условий не было удачного урожая. Исчерпались даже запасы альтернативных поставщиков из Южной Америки.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине продолжают расти цены на продукты, в частности белокочанная капуста стала самым дорогим овощем борщевого набора, ее стоимость - 35 грн/кг. Цены на картофель стабилизировались на уровне 20-23 грн/кг, сладкий перец подешевел до 135 грн/кг, а кабачок подорожал до 115 грн/кг.

Ученая "Института аграрной экономики" Наталья Копытец сообщала, что в январе 2025 года розничные цены на основные виды мяса - говядина, свинина и мясо птицы - останутся на уровне декабря 2024 года с незначительным колебанием по регионам.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что после новогодних праздников цены на продукты в Украине могут выйти на определенное плато, но будут оставаться стабильно высокими.

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