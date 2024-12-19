Популярные продукты подорожают на 15%: за что украинцам придется платить больше

Отдельная категория продуктов может подорожать на 10-15% уже к концу зимы.

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В Украине подорожают продукты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Какая категория продуктов подорожает в Украине

Когда ожидается повышение цен на продукты

В Украине могут вырасти цены на мясо, молоко и овощи. Эта категория продуктов может подорожать на 10-15% уже до конца зимы. Такой прогноз сделал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире День.LIVE.

Он отметил, что в этом году ситуация с продовольствием осложнилась из-за жаркого лета, потери урожаев, инфляции и роста затрат на хранение продукции.

видео дня

"Из-за ряда факторов произошел достаточно сильный рост цен. К сожалению, прогнозы на зимний период не были таким, чтобы характеризоваться снижением", - заявил эксперт.

Он объяснил, что из-за жаркого лета украинские аграрии потеряли значительное количество овощей, которое должны были закладываться на хранение.

Марчук подчеркнул, что цены на фрукты также, вероятно, вырастут. Стоимость импортных фруктов, по его словам, будет зависеть от курса гривны к доллару.

Смотрите видео, в котором эксперт делится нелестным прогнозом:

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, как писал Главред, в Украине за последнюю неделю на 22% подорожал картофель. В частности, картофель в Украине поступает в продажу уже в среднем на 85% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Доктор социальной экономики Зиновий Свереда заявил, что цены на основные продукты в Украине в 2025 году существенно подорожают. В частности, гречка может вырасти в цене на 20-25%.

Ранее руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович сообщала, что в этом году цены на чеснок в Украине достигли 140-160 грн за килограмм из-за сокращения предложения импорта и внутреннего производства.

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Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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