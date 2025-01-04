В Украине ожидается снижение цен на популярный продукт: какая причина

Средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 25 декабря составила 19,60 грн/кг без НДС.

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Цены на молоко / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине стабилизируются цены на молоко-сырье

На внутреннем рынке появились излишки молока-сырья

Вероятно снижение цен на сливочное масло

Цены на молоко-сырье в Украине стабилизируются вследствие сокращения объемов экспорта биржевых товаров в период затишья на мировом рынке молока в период празднования Рождества и Нового года. Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

По его словам, появление излишков молока-сырья на внутреннем рынке и сокращение спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий вероятно будут способствовать снижению закупочных цен в краткосрочной перспективе.

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Известно, что средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 25 декабря составила 19,60 грн/кг без НДС, что на 20,00 коп. больше, чем месяц назад. Высший сорт в среднем стоит 18,65 грн/кг без НДС, цена не изменилась по сравнению с результатами мониторинга 25 ноября. А средняя цена на молоко первого сорта - 17,65 грн/кг без НДС, она не изменилась относительно второй половины ноября.

"Закупочные цены стабилизировались во второй половине декабря из-за снижения спроса на молоко-сырье в Украине со стороны молокоперерабатывающих предприятий. На внутреннем рынке появились излишки молока-сырья, которые сдерживают ценовой рост. Такая ситуация может быть связана с сокращением объемов экспорта молочной продукции в период празднования Рождества, когда активность на молочном рынке традиционно снижается", - пояснил Кухалейшвили.

Он также добавил, что в 2024 году цены на сливочное масло были главным драйвером роста цен на молоко-сырье, и вероятно дальнейшее снижение цен на сливочное масло, поскольку запасы товара накапливаются на складах.

Эксперт прогнозирует, что с января 2025 года ожидается снижение закупочных цен вследствие возможного увеличения излишков молока-сырья на внутреннем рынке.

Цены на продукты - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, стоимость чеснока в Украине побила все рекорды. С середины декабря цены на чеснок на полках магазинов уверенно перевалили за отметку 200 грн за килограмм.

Также известно, по прогнозным оценкам, в январе 2025 года розничные цены на основные виды мяса - говядина, свинина и мясо птицы - останутся на уровне декабря 2024 года с незначительным колебанием по регионам.

Кроме того, в Украине изменилась цена на картофель. Сейчас производители продают его по 18-28 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем раньше.

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Что такое молоко Питательная жидкость, вырабатываемая самками млекопитающих во время лактации. Сейчас молоко входит в состав многих продуктов, которые использует человек, а его производство стало крупной отраслью промышленности. Коровье молоко - производится в больших количествах и является самым продаваемым в мире видом молока животных, пишет Википедия.

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