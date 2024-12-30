Доллар по 47 гривен: украинцев предупредили о возможном скачке курса в 2025 году

В 2024 году курс доллара больше всего вырос в весенние месяцы.

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Курс доллара на 2025 год / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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К концу 2025 года гривна может ослабиться до уровня в 46-47 грн/долл

Средневзвешенный курс в бюджете заложен на уровне 45 грн/долл

Курс доллара в течение 2025 года будет колебаться, однако постепенно гривна может ослабиться до уровня в 46-47 грн/долл. Об этом заявил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, сейчас можно лишь очертить основные факторы, которые могут сказаться на курсовых показателях.

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"Это и ход войны, и общая экономическая ситуация - от развития стратегических отраслей до уровня благосостояния граждан (особого внимания заслуживает уровень инфляции), объем международной финпомощи, объем международных резервов", - подчеркнул банкир.

Он напомнил, что средневзвешенный курс в бюджете на 2025 год заложен на уровне 45 грн/долл.

"То есть, по аналогии 2024 года, это означает, что курсовые показатели будут изменчивыми с этапами роста и снижения, однако в конце 2025 года они могут колебаться в диапазоне 46-47 грн", - подчеркивает Лесовой.

Банкир также добавляет, что в течение 2024 года на рынке происходила мягкая девальвация с постепенным ростом валютных курсов. При этом можно выделить пиковые периоды, когда больше всего рос доллар: март-апрель и май.

"За эти три весенних месяца официальный курс доллара сделал рывок аж на 6% - курс вырос с 38,04 грн (на 1 марта) до 40,45 грн (по состоянию на 1 июня)", - подытожил Лесовой.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в обменниках Украины прогнозируется заметное изменение курса доллара. По ожиданиям, в течение этой недели стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,9-42,2 грн.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько сообщила, что значительных курсовых "скачков" в январе не ожидается. Стоимость американской валюты в наличном сегменте будет находиться в пределах диапазона 41,8-42,5 грн/долл.

В то же время, Национальный банк Украины обнародовал данные, которые указывают на то, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев вырастет еще примерно на 10%.

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Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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