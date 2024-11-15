Каким будет курс доллара в 2025 году: украинцам дали неутешительный прогноз

Главное:
- Курс доллара в следующем году может вырасти на 10%
- Украинские банкиры ожидают курс на уровне 44,92 грн/доллар
Курс доллара в течение следующих 12 месяцев вырастет еще примерно на 10%. Такие данные опроса обнародовал Национальный банк Украины.
Отмечается, что финансовые аналитики ожидают курс 44,08 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза - 43,98 грн/доллар.
Украинские банкиры ожидают курс валюты через 12 месяцев на уровне 44,92 грн/доллар. Это выше, чем предыдущий прогноз - 43,15 грн/доллар.
По информации НБУ, население прогнозирует курс на уровне 44,54 грн/доллар. Это выше, чем в сентябре - 44,03 грн/доллар.
В то же время, руководители предприятий ожидают курс на уровне 43,72 грн/доллар.
Курс доллара в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. В частности, до конца текущей рабочей недели (15 ноября) он будет находиться в пределах от 40,9 до 41,8 грн.
Банкир Тарас Лесовой заявил, что в Украине ситуация с курсом доллара в ноябре 2024 года будет достаточно спокойной из-за валютных интервенций НБУ. В течение месяца ожидается смещение "коридоров" до 41,2-41,8 грн/доллар и 45,3-47,3 грн/евро на межбанке.
Кроме того, Международный валютный фонд обнародовал новые прогнозы по глобальной экономике. По его оценкам, в 2024 году средний курс гривны к доллару в Украине составит 45,0 грн/доллар, а к 2029 году доллар будет стоить 51,7 грн.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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