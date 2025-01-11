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"Рекорд" за последние 8 лет: в Украине растет цена на популярный фрукт

Виталий Кирсанов
11 января 2025, 11:53
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Многие садоводы сейчас предлагают к продаже в основном продукцию, качество которой начало ухудшаться вследствие длительного хранения.
яблоко
Цены на яблоки растет/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В Украине растет спрос на яблоки
  • Ограниченное предложение яблок на рынке

Цены на яблоки в Украине достигли рекорда за последние 8 лет и продолжают расти. На этой неделе в Украине активизировалось подорожание яблок. Причиной стал рост спроса со стороны покупателей всех категорий. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

На сегодняшний день качественное яблоко из украинских хозяйств поступает в продажу в диапазоне 25-32 грн/кг ($0,59-0,76/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Отмечается, что предложение яблока высокого качества на рынке Украины достаточно ограничено, что также способствует росту цен на эти фрукты. Многие садоводы сейчас предлагают к продаже в основном продукцию, качество которой начало ухудшаться вследствие длительного хранения. В то же время качественное яблоко традиционно отправляется на экспорт, а некоторые садоводы планируют продавать его не раньше начала весны.

Аналитики также отметили, что на сегодняшний день яблоки в Украине уже поступают в продажу в среднем на 61% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Как хранить яблоки на зиму инфографика
Как хранить яблоки на зиму инфографика / Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, стоимость плитки шоколада может вырасти до 80-85 гривен, а цена килограмма тертого какао уже превысила 1000 гривен. Владелец компании "Какао Смак" Игорь Бондарь рассказал, что полное подорожание шоколада и какао в Украине стоит ожидать в ближайшее время.

Кроме шоколада, дорожает и кофе. По последним подсчетам, средняя цена на эспрессо в Украине выросла на 11% за год и составляет 31 гривну за чашку. А с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину эспрессо подорожало в более чем 1,7 раза.

Между тем цены на молоко-сырье в Украине стабилизировались. Известно, что средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 25 декабря составила 19,60 грн/кг без НДС, что на 20,00 коп. больше, чем месяц назад. Высший сорт в среднем стоит 18,65 грн/кг без НДС, цена не изменилась по сравнению с результатами мониторинга 25 ноября. А средняя цена на молоко первого сорта - 17,65 грн/кг без НДС, она не изменилась относительно второй половины ноября.

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Проект EastFruit

EastFruit - это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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