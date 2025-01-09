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Лучшие дни для рекордного урожая: когда сеять помидоры на рассаду в январе

Юрий Берендий
9 января 2025, 04:07
34
Выбор правильного времени для посева семян томатов на рассаду - ключ к получению рекордного урожая, и именно в январе закладывается основа будущего успеха.
Лучшие дни для рекордного урожая: когда сеять помидоры на рассаду в январе
Когда сеять помидоры на рассаду в январе - посевной календарь / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда сеять семена помидоров на рассаду
  • Когда можно сеять помидоры в открытый грунт
  • Когда сеять ранние сорта помидоре

Январь - время, когда огородники начинают задумываться о посеве семян овощей на рассаду. Правильно выбранный срок для этой работы является ключевым фактором для получения крепкой рассады, которая легко адаптируется к открытому грунту или теплице. Как отмечает Надежда, профессиональная садовод и автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок", "ранний или позний посев может привести к слабому развитию растений или задержке их роста, что повлияет на качество и количество урожая".

Главред выяснил, когда сажать томаты на рассаду в 2025 году.

Когда правильно сеять рассаду в 2025 году

По словам эксперта, для определения срока посева семян нужно учесть несколько важных факторов:

  • Продолжительность выращивания рассады.
  • Время созревания культуры.
  • Особенности региона, где будет выращиваться рассада.

Например, в центральной части Украины рассаду высаживают в открытый грунт после 20 мая, когда уже нет угрозы весенних заморозков. Для теплиц этот срок может быть на месяц раньше.

"В отапливаемой теплице высадку можно начинать уже в апреле, а для теплички под агроволокно - в начале мая", - подчеркивает Надежда.

Когда сажать рассаду в 2025 году - когда сеять помидоры на рассаду в Украине

Когда сажать рассаду ранних помидоров

Продолжительность выращивания рассады ранних томатов составляет 50-60 дней. Если учесть, что рассаду высаживают в открытый грунт после 20 мая, то оптимальное время для посева семян - вторая декада марта.

"Таким образом, урожай ранних томатов можно собирать уже в конце июня", - добавляет Надежда.

Смотрите видео о том, когда когда сажать помидоры в 2025 году:

Когда сажать рассаду среднеспелых помидоров

Для среднеспелых томатов продолжительность выращивания рассады составляет 55-65 дней. Посев семян нужно осуществлять в первую декаду марта. Как отмечает эксперт, "урожай средних томатов созревает примерно через четыре месяца после посева, то есть в середине июля".

Когда сажать рассаду поздних помидоров

Продолжительность выращивания рассады поздних томатов составляет 65-75 дней. Оптимальное время для их посева - последняя декада февраля. По словам Надежды, "такой подход позволяет собрать поздние томаты уже в конце июля. Если же посев отложить до марта, урожай будет готов в августе".

Когда благоприятный день для посадки помидоров - какого числа сажать помидоры на рассаду

Лунный календарь помогает определить лучшие дни для посева, учитывая влияние фаз Луны, отмечают эксперты портала "Домашнее хозяйство".

Январь 2025 года:

  • Благоприятные дни: 7, 8, 16, 17, 25, 26 января.
  • Неблагоприятные дни: 11, 12, 13 января (полнолуние).

"Посев семян в благоприятные дни значительно повышает шансы на получение крепких и здоровых растений", - отмечает садовод.

Как правильно сажать семена помидоров на рассаду

  • Выбирайте качественные семена.

"Мы много лет собираем собственные семена и уверены в их всхожести и качестве. Это существенно облегчает процесс выращивания рассады", - объясняет она. Если же семена покупные, важно выбирать проверенных производителей.

  • Используйте стимуляторы роста.

Для успешного развития рассады применяйте стимуляторы, такие как янтарная кислота или эпин.

  • Обеспечьте подсветку.

"В январе короткий световой день, поэтому дополнительное освещение - это обязательное условие для выращивания рассады", - напоминает садовод.

  • Контролируйте температурный режим.
  • Соблюдение стабильной температуры способствует равномерному росту сеянцев.

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