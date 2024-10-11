Зачем садоводы бросают хлеб в лунку саженца: неожиданный ответ убьет наповал

Заплесневевший хлеб не стоит выбрасывать, ведь ему можно найти необычное применение в саду.

https://glavred.info/sad-ogorod/zachem-kladut-hleb-v-lunku-sazhenca-10604426.html Ссылка скопирована

Зачем в посадочную лунку кладут хлеб / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Flo Maderebner, Pexels/Alfo Medeiros

Осень – кипучая пора активных работ на дачных и приусадебных участках. Среди важных работ садоводов – высадка новых саженцев, ведь многие опытные специалисты рекомендуют именно осеннюю пору для этого.

Для того, чтобы саженцы прижились и впоследствии дали хороший урожай, важно дать эффективную подкормку и внести удобрения. При этом среди опытных садоводов бытует поверье о том, что положенная в посадочную лунку бухана хлеба помогает растению или дереву оставаться здоровым и давать богатый урожай.

Можно ли удобрять землю хлебом

По словам бывалых огородников, заплесневевший хлеб не стоит выбрасывать в мусор, ведь ему можно найти необычное применение. При необходимости из испортившегося хлеба можно сделать отличное удобрение. Внимательно осмотрите хлебные кусочки и отберите те, на которых видны следы плесени, однако не спешите выбрасывать. Вы сможете использовать испортившийся хлеб на вашем приусадебном участке.

Является ли хлеб хорошим удобрением

Будьте внимательны при использовании хлеба в качестве удобрения, ведь есть риск того, что его запах привлечет вредителей и мелких грызунов. Однако вы без труда можете добавить хлеб при холодном компостировании. Испорченный хлеб помещают в середину бункера или кучи и покрывать слоем других веществ:

сухими листьями;

опилками;

измельченной бумагой;

слоем почвы или навоза.

Как подготовить землю для рассады? Чтобы земля была плодородная, то стоит хорошо подготовить ее к посадке рассады. Нужно несколько раз тщательно перекопать на глубину примерно 20-30 см, но стоит делать это в сухую погоду. Специалисты советуют, обработать почву горячим раствором медного купороса, чтобы избавиться от вредителей. Это необходимо сделать за неделю перед посадкой рассады. Если успешно сделали предыдущие действия, тогда стоит удобрить землю и еще раз перекопать.

Можно ли хлеб закапывать в землю

Опытные садоводы не исключают такой вариант, как использование хлеба в качестве подкормки для растений или деревьев. Некоторые предпочитают прикапывать хлеб прямо под кустом, а некоторые повышают урожай клубники и земляники и оставляют необычное удобрение в земле между рядами. Кроме того, этот необычный вид удобрений также поможет улучшить состояние роз, а также будет полезен для повышения урожая томатов и огурцов.

Смотрите видео - как правильно высаживать саженцы:

Что можно подкормить хлебным настоем

Многим знаком такой народный метод подкормки. Им можно удобрять сразу несколько видов овощей:

Томаты;

Перцы;

Баклажаны;

Огурцы;

Кабачки;

Капуста;

Капуста цветная;

Картофель.

/ Инфографика: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред