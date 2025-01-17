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Когда в Украине могут вырасти тарифы на свет: в Минэнерго дали четкий ответ

Руслана Заклинская
17 января 2025, 16:28
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Герман Галущенко объяснил, что решение об изменении тарифов будет приниматься только в критическом случае.
Когда в Украине могут вырасти тарифы на свет: в Минэнерго дали четкий ответ
Министр энергетики поставил точку в вопросе повышения тарифов на электроэнергию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы Галущенко:

  • До конца отопительного сезона тариф на свет повышать не будут
  • На данный момент оснований для повышения стоимости электроэнергии нет
  • Тариф на газ и его распределение также останется без изменений

Тариф на электроэнергию будет оставаться неизменным до завершения отопительного сезона. Правительство пока не имеет планов по его повышению. Об этом министр энергетики Герман Галущенко во время "Часа вопросов к правительству" 17 января.

"Тот тариф, который есть, дает возможность финансово сбалансировать рынок. Поэтому планов поднятия тарифа на сегодня не существует", - заявил министр.

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Галущенко подчеркнул, что сейчас нет экономических или технических предпосылок для роста стоимости электроэнергии. Однако министр отметил, что единственной потенциальной угрозой для стабильности тарифов могут стать масштабные разрушения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

"Я не вижу никаких предпосылок (для повышения тарифов - Главред). Разве что уровень разрушений будет такой, что просто они уже физически не смогут удерживать. Например, Укрэнерго - тарифная организация, все восстановления делает за собственные средства. Поэтому это должно быть уже такое глобальное разрушение, чтобы поднять этот вопрос", - предположил Галущенко.

Кроме того, министр заверил, что тарифы на газ и его распределение также останутся без изменений.

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Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Тарифы в Украине - последние новости

Напомним, достройка энергоблоков на Хмельницкой АЭС не потребует повышения тарифов на электроэнергию для населения. Тариф останется неизменным до конца отопительного сезона, согласно действующему постановлению. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко

Также народный депутат Сергей Нагорняк отметил, что сейчас нет оснований для роста тарифов на электроэнергию. По его словам, продажа электроэнергии частным и государственным компаниям обеспечивает покрытие расходов и получение прибыли, что позволяет удерживать тарифы на стабильном уровне.

Как сообщал Главред, прекращение транзита российского газа через территорию Украины с 1 января не повлияет на тариф для потребителей. Стоимость газа для населения будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2025 года.

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Кто такой Герман Галущенко?

Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

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