Доллар по 43, новые правила бронирования и лимиты на переводы: что изменится для украинцев с 1 февраля

Украинцев в феврале ждут серьезные изменения.

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С 1 февраля украинцам придется приготовиться к ряду изменений / Коллаж Главред

В феврале украинцам придется ощутить на себе очередную порцию изменений. Главред узнавал, чего ждать от последнего месяца зимы.

Выплаты родственникам пленных и без вести пропавших военных - кто теперь их будет получать

С 1 февраля 2025 года вступают в силу изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", который Верховная Рада приняла 8 октября. Документ предусматривает сохранение денежного обеспечения за пропавшим без вести или пленным военнослужащим. Такое денежное обеспечение и другие выплаты получит семья военнослужащего. То есть, если пропавший без вести военнослужащий получает денежное обеспечение в размере 28000 грн, то его жена и дети получают указанную сумму.

Как рассказала в комментарии Главреду адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, согласно изменениям военнослужащий может оставить распоряжение на случай своего исчезновения без вести или плена и в соответствии с этим распоряжением воинская часть будет выплачивать средства.

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"Если военнослужащий не оставил распоряжение и он признан пропавшим без вести или пленным, то по новому порядку выплачиваться будет только 50% денежного обеспечения такого военнослужащего и распределяться оно будет между: женой (мужем), законными представителями малолетних (несовершеннолетних) детей (речь идет о лице, которое является матерьюили отцом ребенка военнослужащего, или лицом, заменяющим указанных лиц, в случае, если военнослужащий не находится с соответствующими лицами в браке), детьми из числа лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста) или их законными представителями и родителями военнослужащих (кроме тех из указанных лиц, получающих от военнослужащего алименты, а также родителей, лишенных родительских прав, при условии что эти права не были восстановлены)", - рассказала адвокат.

То есть если военнослужащий получает 28000 грн денежного обеспечения и имеет жену, двух детей от брака с ней и обоих родителей, то 28000 *0,5 = 14000 грн и эти 14000 грн делятся между 5 лицами, то есть по 2800 грн на каждого.

Также, по новым правилам, в случае, если у военнослужащего отсутствуют указанные лица, то денежное обеспечение, а точнее 50% от него может быть выплачено совершеннолетним детям, родным братьям (сестрам), законным представителем которых является военнослужащий. Но таким лицам выплачивается уже 20% на всех от денежного обеспечения после отчислений. То есть 28000*0,5*0,2=2800 грн всего и далее эта сумма уже делится в зависимости от количества соответствующих лиц.

В то же время, как уточнила адвокат АО "GRACERS" Марина Ивина, выплата денежного обеспечения осуществляется до полного выяснения обстоятельств захвата военнослужащих в плен или исчезновения без вести, их освобождения из плена или признания судом безвестно отсутствующими или объявления судом умершими. Во всех случаях выплата денежного обеспечения осуществляется не более, чем до дня исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

"В случае отсутствия личного распоряжения на случай плена и лиц, имеющих право получить денежное возмещение в соответствии с Законом надлежащие и невыплаченные военнослужащим, захваченным в плен или пропавшим без вести, суммы денежного обеспечения после объявления их судом умершими включаются в состав наследства", - отметила адвокат.

Бронирование военнообязанных – что изменится в феврале

4 февраля 2025 года истекают 9 месяцев, которые были отведены для прохождения повторной военно-врачебной комиссии (ВВК) согласно закону о мобилизации. Соответственно, до этого срока военнообязанным, которые имели статус "ограниченно годный" должны пройти ВВК, чтобы обновить статус.

После этого людей, которые имеют серьезные хронические болезни теперь признают уже не ограниченно годными, а "годными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях".

Если военнообязанный не пройдет ВВК до 5 февраля, это будет считаться нарушением правил воинского учета, что влечет за собой штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Кроме того, 28 февраля 2025 года заканчивается срок бронирования у всех военнообязанных мужчин в Украине.

Вследствие этого ТЦК и СП могут аннулировать отсрочку от мобилизации даже для работников критически важных предприятий, которые ранее были забронированы.

Поэтому предприятия, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период, которые соответствуют критериям и не потеряли свой статус или приобрели такой статус, должны подать своих военнообязанных работников в списках на бронирование, в частности, через портал "Дія".

Критические предприятия могут подать заявления на бронирование в "Дії" с 22 января до 1 марта 2025 года без ожидания 72 часов, как это было раньше - Федоров/ коллаж Главред, УНИАН

Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, критические предприятия могут подать заявления на бронирование с 22 января до 1 марта 2025 года без ожидания 72 часов, как это было раньше.

Чтобы подать работников на бронирование, нужно:

на портале "Дія" зайти в кабинет гражданина и выбрать пункт "Подать заявление";

указать данные кандидатов для бронирования;

подтвердить, что зарплата работника составляет более 20 тыс. грн;

проверить и подписать заявление.

Также предприниматели должны обновить статус критичности до 28 февраля: подать пакет документов, подтверждающий соответствие критериям, в соответствующий государственный орган - Минэкономики, Минагро, Минэнерго, Минцифры и т.д.

Налоги на автомобили в феврале – кому придется платить

После 1 февраля 2025 года станет известен список марок авто, согласно которому Минэкономики обяжет владельцев платить повышенный налог. В частности, такой налог будет касаться автомобилей в возрасте до пяти лет, стоимость которых превышает три миллиона гривен.

Вероятно, в эту категорию войдут премиальные марки, такие как Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и другие.

Украинцам придется заплатить 25 тысяч налога за новые авто в 2025 году / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Размер налога составляет 25 тыс. грн. Уплатить налог владельцы должны в течение 60 дней после получения соответствующего уведомления от налоговой службы, но не позднее 1 июля.

При этом в случае окончания пятилетнего возраста легкового автомобиля в течение отчетного года налог уплачивается за период с 1 января этого года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) пяти лет. Например, если пятилетний срок истекает в мае 2025 года, налог уплачивается за период с января по май, то есть за 5 месяцев.

Лимиты на переводы средств уменьшат – что изменится

С 1 февраля 2025 года, согласно подписанному ранее меморандуму, без подтверждения доходов можно будет пересылать между картами банка до 150 тысяч гривен.

Согласно документу, банки обязуются осуществлять переводы клиентов с учетом внедренного в банке риск-ориентированного подхода. Это будет означать, что в случае неподтвержденных источников доходов банки обязуются установить лимиты как на переводы по карточным счетам, так и на переводы по реквизитам IBAN на операции:

с 01.02.2025 - для клиентов "высокого" уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тыс. грн/мес.

Для клиентов "среднего" и "низкого" уровней риска - согласно лимитам и срокам поэтапной реализации:

с 01.02.2025 - в сумме до 150 тыс. грн/мес;

с 01.06.2025 - в сумме до 100 тыс. грн/мес.

Лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При отсутствии документально подтверждённых доходов клиента, превышающих установленный лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтверждённого дохода. Также лимиты не коснутся клиентов с подтверждёнными источниками доходов, в том числе зарплатных клиентов, а также волонтёров.

Курс доллара – каким он будет в феврале

По словам директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, февраль обычно является довольно спокойным месяцем с точки зрения валютного спроса. Эффекты значительных бюджетных случаев конца года исчерпываются, потребительский спрос ограничен, что в свою очередь уменьшает потребность в иностранной валюте для импортеров.

Курс доллара в феврале будет колебаться в диапазоне 42,7-43,6 грн - эксперты / УНИАН

"Потенциально поддержку гривне могут оказать монетарные решения НБУ во второй половине января. Инфляция по итогам прошлого года ускорилась до 12% и, по прогнозам, ближайшие 2-3 месяца сохраняет потенциал для дальнейшего роста. Это стимулирует регулятора повысить учетную ставку в январе. А, вероятно, вместе с ней дополнительно усилить процентную политику, что поддержит доходность гривневых инструментов сбережения (депозитов и ОВГЗ) и может несколько снизить спрос на валюту", - считает эксперт.

Кто такая Анна Золотько Анна Викторовна Золотько - член Правления, директор Департамента казначейских операций АО "ЮНЕКС БАНК". Родилась в 1982 году в г. Первомайск, Николаевская область.

Образование высшее (Международный Соломонов Университет, специализация "Программное обеспечение автоматизированных систем" (2004 г.) и "Финансы" (2007 г.).

В банковской системе с 2004 г., на руководящих должностях - с 2013 года.

Также, по ее мнению, дополнительной неопределенности на рынке добавляет инаугурация Дональда Трампа - в частности, решения, которые он будет принимать в начале каденции, вполне способны повлиять на валютный спрос в Украине как по линии ожиданий, так и опосредованно. Например, из-за подорожания нефти и нефтепродуктов, импорт которых является ощутимой статьей украинского импорта.

"В любом случае усиленные девальвационные ожидания украинцев будут сохраняться и в феврале. Этот фактор является довольно существенным с точки зрения формирования общего спроса на валютном рынке. Национальный банк продолжит поддерживать гривну, компенсируя структурный дефицит валюты на рынке. Эта задача сейчас, очевидно, остается в перечне ключевых приоритетов, учитывая ускорение инфляции. Поэтому значительного роста курса доллара в феврале я не ожидаю. По моему мнению, в наличном сегменте курс будет колебаться в диапазоне 42,7-43,6 грн/$", - добавила Анна Золотько.

Как отмечает кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, по состоянию на 1 января Нацбанк имеет $43,8 млрд валютных резервов, чего вполне достаточно для сдерживания девальвации гривны.

"Любое сокращение или задержка в предоставлении очередных иностранных займов, может привести к сокращению валютных резервов и ускорит девальвацию гривны. Поэтому Нацбанк должен подойти более взвешенно к расходованию валютных резервов. Чтобы уменьшить спрос на валюту и продажу резервов, следует вернуться к фиксированному валютному курсу и усилить валютные ограничения. Ожидается, что курс евро и доллара вскоре могут сравняться. По доллару коридор может быть в пределах 42,5-43,5 грн, а по евро 43,5 - 45,0 грн", - сказал Хмелевский.

Кто такой Александр Хмелевский Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Цены на продукты в феврале – что подорожает

Как рассказал в комментарии Главреду заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, в феврале и марте ожидается общий рост цен на продукты питания, особенно на овощи, поскольку запасов в зимний период становится все меньше.

Кроме того, цены на хлеб и молочные продукты также будут постепенно расти. На это, по словам Марчука, будут влиять несколько факторов, в частности инфляция, сезонность, война (из-за мобилизации значительная часть рабочей силы недоступна, что заставляет производителей инвестировать в технику, а это повышает себестоимость продукции), а также акцизы на топливо, которые фактически начали влиять цены с начала 2025 года.

"Эти факторы являются определяющими в формировании цен на ближайшие месяцы, вплоть до того момента, пока в новом сезоне мы не начнем получать свежие овощи, фрукты и молочные продукты, объемы которых увеличатся благодаря сезону большого молока. К сожалению, пока говорить о снижении цен не приходится. Частично может наблюдаться временное снижение цен, как это происходит сейчас, например, на лук, морковь или другие. Но это будет краткосрочный характер. Я думаю, что уже через несколько недель этот процесс прекратится, и недостаточное предложение снова начнет повышать цены. Это будет постепенный процесс: где-то 1,5-2%, где-то 3% в месяц", - отметил Марчук.

Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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