Цены на овощи в Украине: что подешевело и подорожало за неделю

Производители массово снижали цены на лук, в то же время цены на огурец и сладкий перец продолжили расти.

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Цены на овощи в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

Стоимость лука упала

Сладкий перец подскочил в цене

Баклажан подорожал

Цены на овощи в Украине за неделю изменились разнопланово: лук и морковь дешевели, а огурец и сладкий перец – дорожали. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что производители массово снижали цены на лук, на фоне стремительного ухудшения качества продукции, заложенной в хранилища. Стоимость овоща упала с 15-16 гривен за килограмм до 13-15. При этом на прошедшей неделе начала дешеветь морковь – с 25-32 до 23-20 грн/кг.

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В то же время цены на огурец и сладкий перец продолжили расти. Так, нижняя ценовая граница огурца поднялась с 110 до 120 грн/кг, а сладкий перец подскочил с 140-150 гривен за килограмм до 145-170. Дороже, чем неделей ранее, продавались томаты – верхняя ценовая граница поднялась с 90 до 120 грн/кг. Баклажан подорожал с 110-120 до 180-200 гривен за килограм, а кабачок подешевел с 90-100 до 85-90 грн/кг.

Начали расти цены на качественный чеснок – верхняя ценовая граница поднялась со 150 до 170 грн/кг. В сегменте зелени наблюдалось снижение цен на укроп и петрушку – верхняя ценовая граница снизилась с 200 гривен за килограмм до 180, при этом салат подорожал с 50-100 грн/кг до 150-160.

Во фруктовом сегменте начал дешеветь апельсин – с 68-130 до 65-125 грн/кг. Снизились цены на яблоко с 27-35 до 23-32 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, ранее рассказывалось, вырастут ли цены на хлеб в 2025 году.

Также стало известно, что в Украине взлетели цены на популярный овощ. Овощи продаются в среднем на 36% дороже, чем в середине января 2024 года.

Кроме этого, уже на 10% дороже стоят тепличные помидоры. Основным поставщиком продукции сейчас традиционно выступает Турция, но последние несколько недель в стране неблагоприятные погодные условия, из-за чего существенно сократились поставки в наши края.

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