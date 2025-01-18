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Цены резко полетели вниз: в Украине дешевеет популярный овощ - в чем причина

Даяна Швец
18 января 2025, 14:44
1605
Сегодня лук в Украине стоит на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
продукты, деньги
Цены на лук снизились / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Вы узнаете:

  • Цены на лук в Украине идут вниз
  • Что повлияло на снижение стоимости лука
  • Сколько стоит овощ в магазинах

В Украине цены на лук начали снижаться. Основными факторами, повлекшими падение стоимости, является ухудшение качества лука, заложенного в хранилища на 2024 год, а также уменьшение спроса на этот овощ, пишет EastFruit.

Аналитики проекта сообщили, что на сегодня репчатый лук продается по цене от 9 до 15 грн/кг (0,21-0,36 доллара за кг), в зависимости от качества и количества товара. Это на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

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Также отмечается, что некоторые производители, которые ранее приостановили продажи, теперь открыли свои хранилища, что привело к значительному увеличению предложения и дальнейшему снижению цен.

Сейчас лук в Украине стоит на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Фермеры считают, что такой спад спроса и снижение цен характерны для этого времени года.

Ожидать возобновления активной торговли можно до конца февраля, когда с рынка выйдет большая часть продукции среднего и низкого качества.

В сети Auchan лук продается по 15,40 грн/кг, а в АТБ - по 14,89 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, ранее рассказывалось, вырастут ли цены на хлеб в 2025 году.

Также стало известно, что в Украине взлетели цены на популярный овощ. Овощи продаются в среднем на 36% дороже, чем в середине января 2024 года.

Кроме этого, уже на 10% дороже стоят тепличные помидоры. Основным поставщиком продукции сейчас традиционно выступает Турция, но последние несколько недель в стране неблагоприятные погодные условия, из-за чего существенно сократились поставки в наши края.

Больше экономических новостей:

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