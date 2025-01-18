Цены резко полетели вниз: в Украине дешевеет популярный овощ - в чем причина

Сегодня лук в Украине стоит на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

https://glavred.info/economics/ceny-rezko-poleteli-vniz-v-ukraine-desheveet-populyarnyy-ovoshch-v-chem-prichina-10631822.html Ссылка скопирована

Цены на лук снизились / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Вы узнаете:

Цены на лук в Украине идут вниз

Что повлияло на снижение стоимости лука

Сколько стоит овощ в магазинах

В Украине цены на лук начали снижаться. Основными факторами, повлекшими падение стоимости, является ухудшение качества лука, заложенного в хранилища на 2024 год, а также уменьшение спроса на этот овощ, пишет EastFruit.

Аналитики проекта сообщили, что на сегодня репчатый лук продается по цене от 9 до 15 грн/кг (0,21-0,36 доллара за кг), в зависимости от качества и количества товара. Это на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

видео дня

Также отмечается, что некоторые производители, которые ранее приостановили продажи, теперь открыли свои хранилища, что привело к значительному увеличению предложения и дальнейшему снижению цен.

Сейчас лук в Украине стоит на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Фермеры считают, что такой спад спроса и снижение цен характерны для этого времени года.

Ожидать возобновления активной торговли можно до конца февраля, когда с рынка выйдет большая часть продукции среднего и низкого качества.

В сети Auchan лук продается по 15,40 грн/кг, а в АТБ - по 14,89 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, ранее рассказывалось, вырастут ли цены на хлеб в 2025 году.

Также стало известно, что в Украине взлетели цены на популярный овощ. Овощи продаются в среднем на 36% дороже, чем в середине января 2024 года.

Кроме этого, уже на 10% дороже стоят тепличные помидоры. Основным поставщиком продукции сейчас традиционно выступает Турция, но последние несколько недель в стране неблагоприятные погодные условия, из-за чего существенно сократились поставки в наши края.

Больше экономических новостей:

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред