Доллар начал резко 'падать': каким будет курс валют с 20 января

Нацбанк установил новый курс доллара и евро.

https://glavred.info/economics/dollar-nachal-rezko-padat-kakim-budet-kurs-valyut-s-20-yanvarya-10631645.html Ссылка скопирована

Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Официальный курс доллара и евро на 20 января

Курс доллара и евро в банках Украины на 17 января

Курс валют в валютных обменниках Украины

Официальный курс доллара на понедельник, 20 января, установили на уровне 42,13 гривны за доллар. По сравнению с предыдущим днем гривна укрепилась на 4 копейки. Об этом говорится на сайте НБУ.

Относительно евро, гривна немного ослабила свои позиции. Официальный курс евро на понедельник составляет 43,37 гривны за один евро. Гривна снизилась на 5 копеек.

видео дня

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару находились в пределах 42,08-42,11 гривен за доллар, а евро торговался по 43,30-43,31 гривны за евро.

Курс валют на 17 января

В банках Украины курс доллара к гривне на пятницу снизился на 17 копеек и в среднем составляет 42,68 гривен за доллар. Средний курс евро сегодня снизился на 15 копеек и составляет 44,00 грн за евро.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара снизилась до 42,65 гривен за доллар, а доллар можно продать за 42,55 грн. Курс евро в обменниках составляет 44,05 гривны за евро, курс продажи - 43,80 гривны за евро.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс в ПриватБанке

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 17 января снизился на 10 копеек и составляет 42,70 гривен за доллар. Курс евро также снизился на 15 копеек, поэтому стоит 44,15 гривен за евро.

Для продажи в банке курс доллара составляет 42,10 грн, а евро - 43,15 грн за единицу иностранной валюты.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, в 2025 году курс доллара в Украине продолжит расти, но без существенных колебаний на валютном рынке. До конца года курс доллара может достичь 45 гривен, рассказал эксперт Сергей Фурса.

Также экономическая ситуация в Украине остается под контролем, несмотря на инфляцию, которая составляет 10-11%. С 20 по 26 января официальный курс доллара будет колебаться в пределах 42-42,5 грн, а евро - 43,5-45 грн.

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины планирует сделать евро курсообразующей валютой вместо доллара, но сроки этого изменения пока не определены. Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что переход на евро положительно повлияет на экономику и евроинтеграцию Украины, однако сейчас не лучшее время из-за войны.

Читайте также:

Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред