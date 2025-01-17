Рост цен на хлеб в 2025 году: эксперт объяснил, к чему готовиться украинцам

Факторы, которые влияли на стоимость продуктов, в частности, и на хлеб в 2024 году, в этом году будут похожими.

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Эксперт ответил, вырастут ли цены на хлеб / коллаж: Главред, фото: pixabay

Что влияет на рост цен на хлеб, по мнению Марчука:

Война - из-за нехватки кадров нужно было инвестировать средства в оборудование, чтобы заменять человека

Инфляция - она превысила 12%

Курс доллара к гривне - комплектующие для производства обычно закупают за рубежом за иностранную валюту

Фактически весь 2024 год в Украине росли цены на продукты - все подорожало, включая хлеб, примерно на 20%. Как пояснил в комментарии УНИАН заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, главной причиной такого роста стала инфляция. Она превысила 12%.

Кроме этого, на рост цен также повлияла и война. Марчук напоминает, что из-за нехватки кадров нужно было инвестировать средства в оборудование, чтобы заменять человека.

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Как результат, и производители, и переработчики понесли дополнительные расходы, стоимость кредитов, повышение цен на электроэнергию и отключение света.

"Летом во время проблем с электроснабжением очень большие расходы были у производителей и переработчиков, поскольку они искали альтернативу централизованному электроснабжению, использовали генераторы, должны были тратить дополнительные средства на горюче-смазочные материалы", - пояснил эксперт.

Как лучше всего хранить хлеб - инфографика / Главред

Как отмечает заместитель главы Всеукраинского аграрного совета, и в 2025 году будут похожими факторы, которые влияли на стоимость продуктов, в частности, и на хлеб.

"Стоит добавить, что в конце 2024 года украинцы существенно не почувствовали влияние закона об увеличении акцизов на горюче-смазочные материалы, который был принят в сентябре. Но почувствуют его влияние в текущем году. Уже сейчас бензин и дизтопливо подорожали, и исходя из этого мы можем констатировать, что подорожает логистика, и из-за этого могут вырасти цены на продукты", - отметил Марчук.

Более того, как сообщает Марчук, также влияние имеет на цены в Украине и курс доллара к гривне. Дело в том, что комплектующие для производства обычно закупают за рубежом за иностранную валюту - на финальном этапе подорожает производство.

"Не менее важный, но не ключевой фактор, который влияет на стоимость продуктов - цена на сырье. К примеру, цены на муку не являются главным фактором формирования стоимости хлеба. Стоимость этого сырья составляет не более 30% от конечной цены на продукт. В течение 2025 года ежемесячно цены на хлеб могут расти в пределах 1,5-2%, а за год в целом он может подорожать более чем на 20%", - пояснил эксперт.

По данным Госстата:

Январь 2024 - килограмм пшеничной муки ≈ 15,69 грн

Январь 2024 - килограмм пшеничного хлеба из муки высшего сорта ≈ 44,07 грн

Ноябрь 2024 - килограмм пшеничной муки ≈ 19,21 грн

Ноябрь 2024 - килограмм пшеничного хлеба из муки высшего сорта ≈ 50,98 грн

Рост цен в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Украине изменилась стоимость популярных продуктов. К примеру, по словам аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максима Гопко, цены на говядину растут, поскольку увеличивается себестоимость ее производства.

Овощи и фрукты также стремительно дорожают. С 20-30 грн/кг до 25-32 - так увеличились цены на морковь.

К примеру, в Украине резко выросли цены на популярный овощ. По данным экспертов, сильнее повысить цены продавцы не рискнут из-за слабого спроса.

Больше экономических новостей:

Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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