В Украину возвращается снег и дождь: в каких регионах будут осадки

Погода в Киеве будет одной из самых холодных 22 января. Синоптики прогнозируют даже незначительный мороз.

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Прогноз погоды в Украине 22 января / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 22 января

Где температура воздуха повысится до +8 градусов

Где объявили III уровень опасности

Погода в Украине 21 января будет теплой и сухой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории Закарпатской области из-за оттепели объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине 22 января ожидается дождь и мокрый снег. Ветер будет порывистый. Температура воздуха повысится до +7 градусов, а на востоке ожидается -1...-2 градуса. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. С 24 января температура воздуха еще повысится на несколько градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине 22 января / фото: ventusky

Погода 22 января

В Украине 22 января будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дождь со снегом в Украине, кроме востока и юго-востока. В западных областях будет туман. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью на востоке страны 0-5° мороза, днем в южной части 3-8° тепла)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +7

По данным meteoprog, 22 января в Украине будет достаточно теплой. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +3...+7 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -2...+1 градуса.

Прогноз погоды в Украине 22 января / фото: meteoprog

Погода 22 января в Киеве

В Киеве 22 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь со снегом. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза; в Киеве в течение суток 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Сильный туман с видимостью 200-500 м может привести к осложнению движения транспорта.

Прогноз погоды в Украине 22 января / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, в Украине потеплеет до +11 градусов - на Украину надвигаются изменения погоды. В части регионов на следующей неделе существенно потеплеет, в некоторых областях ожидаются мокрый снег и дождь.

В ближайшие дни будет преимущественно спокойной и без существенных осадков, но после выходных произойдет незначительное повышение температуры.

Как писал Главред со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича, Украина в ближайшие дни будет находиться под влиянием большого и малоподвижного антициклона, а также его выступления из западной Европы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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