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"Эта война должна закончиться": новый госсекретарь США сделал важное заявление

Руслана Заклинская
21 января 2025, 19:42
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США будут работать над завершением войны в Украине, поскольку это - приоритет, заявил Марко Рубио.
'Эта война должна закончиться': новый госсекретарь США сделал важное заявление
США будут работать над завершением войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы Марко Рубио:

  • Война, начатая Путиным, нанесла значительный ущерб Украине, России и стабильности Европы
  • Завершение войны требует серьезных дипломатических усилий
  • Ни Россия, ни Украина не сможет достичь максималистских целей, нужны компромиссы

Война, которую начал российский диктатор Владимир Путин, нанесла огромный вред Украине, РФ и Европе. Окончание войны необходимо и требует серьезных дипломатических усилий. Об этом заявил новый государственный секретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC.

"Это сложный, трагический конфликт, начатый Владимиром Путиным, который нанес огромный ущерб Украине, России, а также и стабильности Европы. Поэтому единственный способ решить это - мы должны вернуться к прагматизму, но мы также должны вернуться к серьезности. И это тяжелая работа дипломатии", - подчеркнул он в программе Good Morning America.

видео дня

Рубио заявил, что американская поддержка Украины остается неизменной, но США должны "включиться", поскольку "этот конфликт должен закончиться". Госсекретарь отметил, что завершение войны является приоритетом для администрации Трампа.

"Я считаю, что все должны быть счастливы, что у нас есть президент, который хочет способствовать миру. Это означает, что мы хотим, чтобы война в Украине закончилась. Очевидно, это будет предусматривать сложную и жесткую дипломатию. Она должна быть энергичной", - подчеркнул Марко Рубио.

По его словам, ни Россия, ни Украина "не могут достичь максималистских целей", стороны должны быть готовы к компромиссам. Рубио подчеркнул, что поиск решения для завершения войны будет сложным процессом, но это необходимо сделать.

"Это приоритет. И мы будем над этим работать. И это не будет согласовываться на пресс-конференциях или в интервью, а так, как обсуждаются все такие соглашения. В условиях, в которых мы используем наши рычаги, наше влияние, нашу национальную мощь, чтобы не только положить конец конфликту, но и обеспечить долгосрочную стабильность для Европы и за ее пределами. Я не думаю, что кто-то хочет увидеть, как конфликт заканчивается, а потом снова вспыхивает через два или три года", - пояснил Рубио.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Трамп и завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла более миллиона военных в войне с Украиной, а Украина - 700 тысяч. Он отметил, что война, которая должна была длиться неделю, затянулась на три года, что ставит Путина в дурной свет.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него хорошие отношения с Дональдом Трампом, который стремится завершить войну в Украине до конца года. Однако Зеленский подчеркнул, что важно доносить правильную информацию до Трампа, поскольку вокруг него есть много разных голосов, в частности пророссийских.

Кроме этого, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что команда президента США Дональда Трампа может провести переговоры с украинской делегацией в начале февраля во время "Украинской недели" в Вашингтоне.

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Кто такой Марко Рубио

Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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война в Украине Марко Рубио война России и Украины мирные переговоры с Россией
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