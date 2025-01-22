Цены снова "поползли" вверх: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

Вы узнаете:
- На сколько подорожала морковь
- В чем причина подорожания овоща
На украинском рынке снова начала дорожать морковь. Об этом сообщает проект EastFruit.
По состоянию на сегодня фермеры продают морковь по 25-33 грн/кг ($0,59-0,78/кг), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели и в 2,4 раза выше, чем год назад.
При этом некоторые производители планируют и в дальнейшем повышать цены при условии сохранения современных темпов сбыта.
Аналитики отмечают, что рост цен обусловлен достаточно высоким спросом на качественную морковь в условиях ограниченного предложения. Оптовые поставщики и розничные сети активно пополняют свои запасы, в то же время объемы моркови в хранилищах хозяйств быстро уменьшаются.
Рост цен на морковь не сдерживает даже присутствия на рынке значительных объемов польской продукции.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Недавно исполнительный директор ассоциации Союз птицеводов Украины Сергей Карпенко сообщил, что в Украине резко упали цены на яйца. По его словам, в IV квартале выросло промышленное производство яиц, сократился экспорт из-за высоких отпускных цен. В результате на рынке фиксировалось избыточное предложение, рост конкуренции, что и привело к снижению стоимости.
Как писал Главред, в Украине цены на лук начали снижаться. Основными факторами, повлекшими падение стоимости, являются ухудшение качества лука, заложенного в хранилища на 2024 год, а также уменьшение спроса на этот овощ.
Между тем на цена на тепличные помидоры увеличивается. Как сообщают аналитики проекта EastFruit, в это время года основным поставщиком продукции традиционно является Турция, однако неблагоприятные погодные условия, наблюдавшиеся в стране последние несколько недель, значительно сократили объемы экспорта тепличных овощей.
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