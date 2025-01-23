Доллар рекордно обвалился впервые в 2025 году: НБУ назвал причину

Курс доллара упал до самого низкого уровня с декабря 2024 года.

https://glavred.info/economics/dollar-rekordno-obvalilsya-vpervye-v-2025-godu-nbu-nazval-prichinu-10633313.html Ссылка скопирована

Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Главное:

Официальный курс на 24 января - 41,98 грн/доллар, а евро - 43,67 грн/евро

В начале января доллар подорожал из-за нехватки валюты на рынке

НБУ повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% с 24 января

Официальный курс доллара на пятницу, 24 января, установили на уровне 41,98 гривны за доллар. Ниже курс был только 30 декабря 2024 года - 41,9403 гривен за доллар. Об этом говорится на сайте НБУ.

Курс доллара на 23 января составляет 42,03 гривны за доллар. Поэтому 24 января гривна укрепилась.

видео дня

Относительно евро, гривна также укрепила свои позиции на 2 копейки. Официальный курс евро на пятницу составляет 43,67 гривны за один евро.

Почему дешевеет доллар

В начале января 2025 года доллар подорожал из-за сезонных факторов, в частности недостатка валюты на рынке. Однако, по словам заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, в последние дни наблюдается снижение курса доллара, что объясняется увеличением предложения валюты и вмешательством Нацбанка.

"Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда гривна ревальвирует. Мы зашли в год с показателем официального курса 42,02. На пике мы достигли 42,28. По состоянию на сегодня действует официальный курс 42,03, но справочный курс по состоянию на 12:00 - 41,97. То есть мы наблюдаем ревальвацию к началу года", - сказал он на брифинге.

Гелетий отметил, что предложение валюты растет, что положительно влияет на рынок. В то же время НБУ планирует оставаться активным участником валютного рынка.

"Наша задача остается неизменной - сглаживать чрезмерные колебания. Но важно - гривна будет колебаться в обе стороны, не угрожая нашей цели инфляции 5%", - заявил замглавы НБУ.

Гелетий уточнил, что в январе на валютный рынок значительно повлияли бюджетные расходы. Также в начале января из-за сезонного фактора предложение валюты было ограничено, что временно повлияло на курс.

"Что касается ситуации на валютном рынке в декабре. Курс девальвировал незначительно, на 1,1%. И мы считаем, что это не угрожает нашей важной стратегической цели - возвращению инфляции к цели 5%. Собственно это будет оставаться в фокусе нашего внимания", - добавил он.

Курс доллара / Инфографика: Главред

НБУ повысил процентную ставку

Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что Нацбанк принял решение повысить учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых с 24 января 2025 года. Это уже второе повышение ставки подряд.

"Для поддержания устойчивости валютного рынка, сохранения контролируемости ожиданий и постепенного приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики Правление НБУ решило повысить учетную ставку на 1 п. п. до 14,5%", - сказал он.

Глава НБУ также отметил, что регулятор готов продолжать ужесточение процентной политики, если сохранятся признаки устойчивого инфляционного давления или угрозы разбалансировки инфляционных ожиданий.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, в 2025 году курс доллара в Украине продолжит расти, но существенных колебаний на валютном рынке не прогнозируется. До конца года курс доллара может достичь 45 гривен, рассказал эксперт Сергей Фурса.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара в феврале 2025 года будет оставаться стабильным в пределах 42,7-43,6 гривен за доллар. По ее словам, февраль обычно спокойный месяц для валюты, однако ситуацию могут повлиять решения нового президента США Дональда Трампа.

Как сообщал Главред, по состоянию на 1 января валютные резервы НБУ составляют $43,8 млрд, что достаточно для сдерживания девальвации гривны, отметил экономист Александр Хмелевский. По его словам, в феврале доллар может стоить 42,5-43,5 грн, а евро - 43,5-45 грн.

Читайте также:

Кто такой Андрей Пышный? Андрей Пышный - украинский политик и банкир. Председатель Национального банка Украины (с 7 октября 2022 года), член СНБО с 25 октября 2022 года. В 2014-2020 годах был председателем правления АО "Ощадбанк", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред