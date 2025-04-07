"Бомбят, как сумасшедшие": Трамп сделал резкое заявление об ударах РФ по Украине

Президент США "не в восторге" от постоянных ударов россиян по Украине.

https://glavred.info/world/bombyat-kak-sumasshedshie-tramp-sdelal-rezkoe-zayavlenie-ob-udarah-rf-po-ukraine-10653950.html Ссылка скопирована

Трамп отреагировал на удары России по Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП Украины, ГСЧС

Кратко:

Трамп раскритиковал удары России по Украине

Официальные лица США встречаются с Россией по вопросам войны в Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что "не в восторге" от постоянных ударов России по Украине. Такое заявление сделал президент США во время встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, цитирует CNN.

"Я не в восторге от того, что происходит с бомбардировкой, потому что они бомбят, как сумасшедшие, прямо сейчас. Они бомбардируют - я не знаю, что там происходит. Это плохая ситуация", - сказал Трамп. видео дня

Замечания лидера Штатов прозвучали после вопроса о том, почему его новый тарифный план, который он ввел против 140 стран, не включает никаких сборов с России.

Трамп ответил, что это "потому что мы, по сути, не ведем дела с Россией, потому что они в состоянии войны".

Американский лидер добавил, что официальные лица США встречаются с Россией и Украиной, "и мы как-то приближаемся", хотя он не уточнил, означает ли это близость к прекращению огня.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Напомним, Дональд Трамп уже говорил, что ему не нравятся бомбардировки Украины, также американский лидер продолжает общаться с Москвой относительно дальнейших шагов для приближения мира в Украине.

Как писал Главред, 4 апреля Россия атаковала Кривой Рог баллистической ракетой, в результате чего погибло 20 человек, среди которых 9 детей. Более 60 человек получили ранения.

В воскресенье, 6 апреля российские оккупационные войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки возникли пожары в трех районах столицы. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

Читайте также:

Что известно о CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред