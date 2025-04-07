"Бомбят, как сумасшедшие": Трамп сделал резкое заявление об ударах РФ по Украине

Кратко:
- Трамп раскритиковал удары России по Украине
- Официальные лица США встречаются с Россией по вопросам войны в Украине
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что "не в восторге" от постоянных ударов России по Украине. Такое заявление сделал президент США во время встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, цитирует CNN.
"Я не в восторге от того, что происходит с бомбардировкой, потому что они бомбят, как сумасшедшие, прямо сейчас. Они бомбардируют - я не знаю, что там происходит. Это плохая ситуация", - сказал Трамп.видео дня
Замечания лидера Штатов прозвучали после вопроса о том, почему его новый тарифный план, который он ввел против 140 стран, не включает никаких сборов с России.
Трамп ответил, что это "потому что мы, по сути, не ведем дела с Россией, потому что они в состоянии войны".
Американский лидер добавил, что официальные лица США встречаются с Россией и Украиной, "и мы как-то приближаемся", хотя он не уточнил, означает ли это близость к прекращению огня.
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Напомним, Дональд Трамп уже говорил, что ему не нравятся бомбардировки Украины, также американский лидер продолжает общаться с Москвой относительно дальнейших шагов для приближения мира в Украине.
Как писал Главред, 4 апреля Россия атаковала Кривой Рог баллистической ракетой, в результате чего погибло 20 человек, среди которых 9 детей. Более 60 человек получили ранения.
В воскресенье, 6 апреля российские оккупационные войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки возникли пожары в трех районах столицы. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
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Что известно о CNN?
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
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