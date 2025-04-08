'Трамп запустил цунами, РФ уже не спасти': когда Кремль может отказаться от войны

В течение следующего месяца Россия будет стратегически ослабевать из-за снижения цен на нефть, падение которых уже не остановить, отметил политический эксперт.

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"Россияне будут бежать на границы 1991 года - это уже реальный сценарий", - Загородний / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем сказал Загородний:

Цена на нефть не изменит позицию Кремля по войне против Украины

Падение цен на нефть начало процесс необратимого цунами для России

Спасти Россию уже не получится

Снижение мировых цен на нефть не повлияет на решение российского диктатора и военного преступника Владимира Путина и не прекратит агрессию РФ против Украины. Однако, падение цен на нефть уже не остановить, что принесет значительные проблемы для Кремля. Об этом в комментарии Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Россия начнет менять свою политику в отношении войны только тогда, когда прибьют Путина. А так, пока Путин у власти, он будет воевать, ведь он до сих пор не отступает от своих требований", - сказал аналитик. видео дня

Загородний, отвечая на вопрос о критической цене на нефть для России, отметил, что в госбюджете РФ заложен ориентир около 70 долларов за баррель, тогда как цена Urals уже опустилась до примерно 50. На ситуацию влияют несколько факторов, в частности успешные действия СБУ по уничтожению российских нефтетерминалов в Новороссийске и в Балтийском регионе. В результате России придется продавать нефть ниже себестоимости, чтобы получить хотя бы минимальные валютные поступления. В таком случае правительство вынуждено будет компенсировать производителям убытки, ведь те не будут работать себе в минус.

"Следовательно, им будут предоставлены какие-то послабления по налогам, что означает сокращение дохода в бюджете. В общем, для России везде клинч", - указывает эксперт.

Аналитик подчеркивает, что начатые процессы уже приобрели необратимый характер и сравнил их с цунами, которое невозможно сдержать. Даже если Путин будет демонстрировать Трампу готовность к переговорам, остановить ситуацию будет невозможно.

По мнению Загороднего, Трамп пытается одновременно достичь двух несовместимых целей - активизировать американскую экономику и поддержать Россию. Однако процесс перезапуска экономики США уже запущен и остановить его не удастся, что означает - спасти Россию уже не получится.

"Да и как Трамп может остановить цунами? Что, скажет американцам, что пошутил и сейчас будет спасать Россию вместо перезапуска американской экономики? Нет, этого не будет. Так что нас ждет весьма интересный ближайший месяц, когда Россия постоянно слабеет, при этом Украина стратегически становится сильнее. Нужно просто подождать. И вскоре вообще может встать вопрос о том, что россияне будут драпать на границы 1991 года. Теперь это вполне реальный сценарий", - резюмировал Загородний.

Цены на нефть - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Центральный банк России предупредил кремлевских чиновников о возможности резкого снижения цен на нефть со стороны США и ОПЕК - сценарий, который может напоминать кризис 1980-х годов, ускоривший распад СССР. Об этом говорится во внутренней презентации, подготовленной в феврале, которую получило агентство Reuters.

По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, санкции не способны кардинально повлиять на стоимость российской нефти, но вполне возможно снизить ценовые показатели путем увеличения объемов добычи и экспорта нефти.

В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что международная санкционная группа выступает за установление верхней границы цены на российскую нефть на уровне $30 за баррель.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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