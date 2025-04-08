Как очистить застарелый жир со сковородки: простой, но очень хороший способ

Как избавиться от жира на сковородках – очень просто, достаточно прокипятить соль и горчицу, после чего все должно отчиститься.

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Как избавиться от жира на сковороде быстро и без химии / Скриншот YouTube

Что вы узнаете из материала:

Отмыть сковороду от жира достаточно просто

Какие два компонента нужны для того, чтобы отмыть сковороду

Хозяйки хорошо знают, что, если вовремя не помыть сковороду, внутри нее налипнет жир, и потому будет сложно ее отмывать. Понадобятся различные средства, эффективность которых бывает разной. Поэтому возникает вопрос, как избавиться от липкого жира на сковородках. Мы расскажем об одном из способов.

Автор YouTube-канала Марина Жукова пошагово показала, как просто отмыть сковородку от въевшегося жира.

Чем отмыть от жира чугунную сковороду

Понадобятся два компонента

Нужно добавить в сковороду 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку горчицы. После этого залить сковородку кипятком и подождать 5 минут.

Очищаем сковороду

Спустя пять минут весь пригар будет легко чиститься щеткой или губкой. Смываем средство, очень тщательно промываем сковороду.

Завершающий этап

После того, как сковорода уже чистая, ее нужно смазать чистым маслом и убрать на хранение.

Смотрите видео, как просто отмыть жирную сковородку:

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Кто такая Марина Жукова? Марина Жукова – автор YouTube-канала "Марина Жукова". Тематика – полезные советы и лайфхаки для домохозяек. У канала более 450 миллионов просмотров, указано в описании.

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