Как увеличить ранний урожай огурцов вдвое - хитрость, о которой мало кто знает

Ранний и щедрый урожай огурцов возможен только при условии правильного формирования растения и своевременного ухода, в частности удаления пасынков.

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Как получить ранний урожай огурцов - как увеличить урожай огурцов / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как сажать огурцы правильно

Чем подкормить огурцы

Как правильно обрезать / пасынковать огурцы

Чтобы огурцы быстро росли, активно плодоносили и не болели, следует применять правильную агротехнику, в частности - своевременное удаление пасынков. Эксперт проекта "Полезное TV" в своем видео рассказывает, как обеспечить активный рост огурцов и получить ранний и качественный урожай.

Главред выяснил, как получить ранний урожай огурцов.

Основной совет - правильное формирование растения

"Нужно обязательно удалять пасынки на гибридных огурцах, на которых присутствуют только женские цветки. Такие сорта формируют урожай на центральном стебле, и именно там должна быть сосредоточена энергия роста", - объясняет автор.

Когда надо пасынковать огурцы - как ускорить рост огурцов

В гибридных самоопыляемых огурцах (особенно в тепличных условиях) лишняя зеленая масса мешает развитию плодов. Пасынки, которые отбирают питательные вещества, следует либо выламывать руками (если они еще молодые), либо аккуратно срезать секатором - всегда тянув вверх, чтобы не повредить основной стебель.

"Растение огурца растет очень быстро, и сверху также обрастает пасынками. Мы их также удаляем", - отмечает эксперт.

Смотрите видео о том, какие пасынки у огурцов убирать:

Как увеличить урожай огурцов вдвое

Есть хитрость для тех, кто имеет пространство и хочет повысить урожайность:

"Можно оставить один пасынок - именно нижний. Он даст дополнительный ствол с отдельной веревкой, и там также будет урожай", - советует автор видео.

Что будет, если не удалять пасынки огурцов

Лишняя зеленая масса:

препятствует проветриванию;

способствует развитию болезней;

создает среду для вредителей;

уменьшает количество и качество плодов.

"Если не удалять пасынки, растение станет как кустарник, питательных веществ будет не хватать. Огурцы начнут желтеть, сохнуть и отпадать, а урожая почти не будет", - предупреждает эксперт.

Когда подкармливать огурцы дрожжами

Чтобы огурцы не останавливались в росте, а взамен активно развивались и давали щедрый урожай, важно вовремя их подкормить натуральным стимулятором роста. Эксперты проекта "Полезное TV" поделились простым, но очень эффективным способом, который дает быстрый результат.

"Если огурцы не растут, то их нужно подкормить стимулятором роста", - отмечает автор проекта.

Смотрите видео о том, что положить под огурцы:

Что нужно для приготовления стимулятора:

1 пачка сухих дрожжей;

теплая вода;

время для настаивания.

Процесс приготовления удобрения прост. Сухие дрожжи растворяют в теплой воде и оставляют в теплом темном месте примерно на 2 часа. По словам эксперта, реакция будет очень бурной - и это нормально.

"Когда она закончится, добавляем эту емкость в 5 литров чистой теплой воды. Перемешиваем и разводим еще раз: 1 литр полученного концентрата - на 10 литров воды", - объясняет специалист.

Как подкармливать огурцы

Как указывает автор видео, готовый раствор применяют сразу после приготовления. Под каждое растение выливают по 1 литру этой подкормки. Такое средство действует как натуральный стимулятор, улучшает рост, укрепляет корневую систему и повышает урожайность.

"Этим готовым раствором идем и подкармливаем огурцы. По одному литру под каждое растение", - добавляет автор канала.

Подпитку дрожжами лучше всего проводить утром или вечером, когда солнце не обжигает листья, а температура остается стабильной.

Этот натуральный метод не только эффективен, но и доступен каждому огороднику - без химии и лишних затрат.

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