Почему огурцы в магазине заворачивают в пластик - эксперт предупредила о трюке

Почему огурцы в супермаркетах заворачивают в пластик, тогда как кабачки - нет, ведь эти овощи достаточно похожи. Наконец выяснилась причина такой разницы.

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Почему в магазине огурцы заворачивают в пластик - хитрый трюк продавцов / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Стоит ли снимать пластик с огурцов

Почему некоторые овощи заворачивают в полиэтилен

Стоит ли хранить огурцы в полиэтилене

Некоторые овощи в отделе свежих продуктов продаются в пленке, тогда как другие - без упаковки. Это заметила одна из покупательниц, которая поделилась своим удивлением на Mumsnet. Она заметила, что отдельные огурцы заворачивают в пластик, а кабачки оставляют без упаковки, и предположила, что это может быть связано с прочностью их кожуры.

"Если вы спросите меня, кабачки имеют немного более хрупкую кожуру, чем огурцы... то почему же отсутствует защита?", - написала она, передает Mirror.

видео дня

Главред выяснил, почему огурцы продаются в полиэтилене.

Почему огурцы заворачивают в полиэтилен - нужно ли заворачивать огурцы в полиэтилен

Кулинарный эксперт и писательница Джессика Гэвин имеет ответ, объясняя в видео, что полиэтиленовая пленка является многофункциональной.

"Она защищает нежные огурцы от ударов и повреждений во время транспортировки", а также "продлевает срок хранения", поддерживая необходимый уровень влажности, и действует как "гигиенический барьер, защищая огурцы от внешних загрязнений", - указывает она.

Пользователи Mumsnet высказали свои мнения относительно того, почему огурцы заворачивают в пластик, а кабачки - нет.

Некоторые считают, что кабачки чаще используют полностью за один раз и покупают сразу несколько штук, поэтому их не нужно упаковывать.

Другие предполагают, что пластик помогает огурцам дольше оставаться свежими, поскольку их редко съедают сразу целиком, в отличие от кабачков, которые обычно покупают для быстрого приготовления.

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что неупакованные огурцы быстро теряют влагу и сморщиваются, тогда как кабачки остаются свежими дольше.

Другие поделились собственными наблюдениями: после снятия пластиковой обертки огурцы быстро бледнеют, хотя их качество существенно не меняется.

Часть людей выступила категорически против пластиковой упаковки для овощей и призвала к её запрету.

Они считают, что обертка не добавляет пользы, а лишь создает лишние отходы. Некоторые даже отметили, что после покупки сразу снимает пластик и хранит продукты в открытом виде.

Также возникли сомнения относительно эффективности пластиковой упаковки. Некоторые пользователи предполагают, что она нужна только для транспортировки и хранения в супермаркете, а дома продукты в ней даже портятся быстрее.

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